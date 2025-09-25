तो टीजीटी प्राइमरी स्कूलों में भी पढ़ाएंगे, कलस्टर सिस्टम के तहत हुए बदलाव में प्रधानाचार्य सौंप सकेंगे कार्य
Cluster System in School राज्य सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए काम्प्लेक्स (कलस्टर) सिस्टम लागू किया है। प्रधानाचार्यों को प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं जिससे वे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने पर टीजीटी शिक्षकों को पढ़ाने का कार्यभार सौंप सकेंगे। यह अस्थायी व्यवस्था है जिसका प्राथमिक शिक्षक विरोध कर रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Cluster System in School, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार ने काम्पलेक्स (कलस्टर) सिस्टम लागू कर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत, स्कूल प्रधानाचार्यों को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं।
अब प्रधानाचार्य, यदि स्कूल में शिक्षक का पद खाली है, तो दूसरे स्कूल से टीजीटी शिक्षक को पढ़ाने का अतिरिक्त कार्य सौंप सकते हैं। यह व्यवस्था तब लागू होगी, जब प्राइमरी स्कूल में शिक्षक का पद खाली हो और मध्यामिक या उच्च विद्यालय भी हो।
कई अहम बदलाव किए गए
यह अस्थायी व्यवस्था होगी, जिसके संबंध में सचिव शिक्षा राकेश कंवर ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की है। इसके तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं। प्रधानाचार्य कलस्टर के तहत आते स्कूलों का निरीक्षण भी करेंगे। डीडीओ पॉवर भी उक्त स्कूल प्रधानाचार्य के पास रहेगी। वही शिक्षकों की छुट्टियों इत्यादि का प्रविधान करेंगे।
प्राथमिक शिक्षक कर रहे विरोध
हालांकि, प्राथमिक शिक्षकों ने इसका विरोध किया है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी है और इससे न तो किसी पद का अंत होगा और न ही किसी की पदोन्नति प्रभावित होगी। इस कदम से शिक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
