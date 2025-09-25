तो टीजीटी प्राइमरी स्कूलों में भी पढ़ाएंगे, कलस्टर सिस्टम के तहत हुए बदलाव में प्रधानाचार्य सौंप सकेंगे कार्य

Cluster System in School राज्य सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए काम्प्लेक्स (कलस्टर) सिस्टम लागू किया है। प्रधानाचार्यों को प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं जिससे वे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने पर टीजीटी शिक्षकों को पढ़ाने का कार्यभार सौंप सकेंगे। यह अस्थायी व्यवस्था है जिसका प्राथमिक शिक्षक विरोध कर रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Cluster System in School, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार ने काम्पलेक्स (कलस्टर) सिस्टम लागू कर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत, स्कूल प्रधानाचार्यों को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब प्रधानाचार्य, यदि स्कूल में शिक्षक का पद खाली है, तो दूसरे स्कूल से टीजीटी शिक्षक को पढ़ाने का अतिरिक्त कार्य सौंप सकते हैं। यह व्यवस्था तब लागू होगी, जब प्राइमरी स्कूल में शिक्षक का पद खाली हो और मध्यामिक या उच्च विद्यालय भी हो।