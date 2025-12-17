Language
    हिमाचल: स्कूलों में नहीं कर सकते दिसंबर में वार्षिक समारोह, विभाग ने उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दे दी सीधी चेतावनी

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दिसंबर में होने वाले वार्षिक समारोह पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने वार्षिक समारोह को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दिसंबर में हो रहे वार्षिक समारोह पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। शिक्षा विभाग ने कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। 

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर में स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं है। दिसंबर में परीक्षाएं होती हैं, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है।

    शिक्षा विभाग ने यह नियम पिछले वर्ष से लागू किया है। कई स्कूलों ने मुख्य अतिथि की अनुपलब्धता के कारण दिसंबर में कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया है, जिस कारण विभाग को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

    विभाग ने जारी किया पत्र

    इस संदर्भ में, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपनिदेशकों, प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन पहली से 30 नवंबर के बीच ही किया जाना चाहिए। 

    दिसंबर में आयोजन माना जाएगा नियमों का उल्लंघन

    दिसंबर में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

    निदेशक ने दी सख्त चेतावनी

    सभी जिलों के उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के स्कूल प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएं। शिक्षा निदेशक ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल इन निर्देशों की अवहेलना करता पाया गया, तो संबंधित स्कूल प्रमुख के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

     

