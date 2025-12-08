हिमाचल: ई रिक्शा के लिए परिवहन विभाग ने 400 परमिट को दी मंजूरी, दायरे में ही होगा संचालन; नई रजिस्ट्री के नियम बदले

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अब ई रिक्शा दौड़ेंगे। राज्य परिवहन विभाग ने प्रदेश में 400 नए ई रिक्शा परमिट जारी करने की मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह निर्णय पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

मैक्लोडगंज में सबसे ज्यादा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कांगड़ा जिला के पालमपुर 30, धर्मशाला मैक्लोडगंज 36 ई रिक्शा की मंजूरी दी है। इसी तरह चंबा जिला में चंबा सदर 5, भटियात 9, किन्नौर जिला के कल्पा/रिकांगपियो 15, सांगला 10 की मंजूरी मिली है।

सिरमौर जिला में नाहन 15, राजगढ़ 2, मंडी जिला में जोगिंद्रनगर 15, सरकाघाट 5, धर्मपुर 5 की मंजूरी मिली है। इसी तरह कुल्लू 30, भुंतर 15, बंजार 20, मनाली 30, पतलीकूहल 15 ई रिक्शा परमिट की मंजूरी दी है। शिमला जिला में शहरी/ग्रामीण 15, ठियोग 6, रोहड़ू 20 की मंजूरी मिली है। सोलन जिला में कंडाघाट 3, अर्की 2, नालागढ़ 10, लाहुल स्पीति के काजा/उदयपुर 15 ई रिक्शा परमिट की मंजूरी मिली है जबकि ऊना जिला के हरोली 17, अन्य क्षेत्र 20 परमिट की अनुमति मिली है।