हिमाचल: कर्मचारियों को आठ तारीख को भी नहीं मिला वेतन, यूनियन ने दे दी आर-पार की लड़ाई की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Employees, घाटे की मार झेल रहा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अपने कर्मचारियों को आठ दिन बाद भी वेतन जारी नहीं कर पाया है। समय पर वेतन न मिलने से निगम के कर्मचारी भड़क गए हैं। यूनियन ने इसको लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।



एचआरटीसी चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और कंडक्टर यूनियन अध्यक्ष प्रीत महेंद्र ने कहा कि कर्मचारी वेतन के लिए बार-बार मांग कर थक चुके हैं।



यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन आगामी दिनों में अपनी त्रैमासिक बैठकें करेगी, इन बैठकों में बड़े आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिन-रात ड्यूटी के बाद भी वेतन नहीं यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि चालक दिन-रात लंबी दूरी की बसों में सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारी परिवार से दूर रहकर देर रात तक ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्रदेश के अन्य विभागों की तरह समय पर वेतन नहीं मिल रहा है।