हिमाचल सरकार ने नदियों से रेत-बजरी निकालने का जिम्मा वन निगम को सौंपा, कैबिनेट ने वन विभाग को जारी किया पत्र

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से होने वाले नुकसान का कारण बन रही ब्यास व सतलुज सहित अन्य नदियों से रेत-बजरी व पत्थर को निकाला जाएगा। इस कार्य को वन निगम करेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल में इस पर विस्तृत चर्चा की गई।

सतलुज और ब्यास ने मचाई थी तबाही मंत्रिमंडल ने वन भूमि पर खनिज रियायतों के अनुदान के लिए वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। मानसून सीजन के दौरान ब्यास व सतलुज नदी ने भारी तबाही मचाई।

नदी नालों में खनन पर है प्रतिबंध नदियों के साथ खड्डों व नालों में अभी तक खनन पर प्रतिबंध है। सरकार ने इससे पहले ब्यास-सतलुज नदियों में खनन की अनुमति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था।