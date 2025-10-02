Language
    हिमाचल को दिवाली के बाद मिलेंगी 297 इलेक्ट्रिक बसें, 1.71 करोड़ की बस के फीचर जान हो जाएंगे हैरान; पहले ट्रायल होगा

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:53 PM (IST)

    Himachal Pradesh electric buses हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को दिवाली के बाद नवंबर महीने में 297 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। कंपनी पहले बसों का ट्रायल करेगी जिसमें माइलेज जांची जाएगी। कंपनी का दावा है कि बस एक बार चार्ज करने पर 180 किलोमीटर चलेगी। पहली खेप में 100 से 120 बसें मिलेंगी और मरम्मत का कार्य कंपनी ही करेगी।

    हिमाचल प्रदेश को दिवाली के बाद इलेक्ट्रिक बसें पहुंचेंगी। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh electric buses, हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में दिवाली के बाद नवंबर महीने में 297 नई ई-बसें शामिल होंगी। निगम प्रबंधन ने बसों की डिलीवरी लेने से पहले कंपनी के समक्ष अब ट्रायल की शर्त रखी है।

    बस का निर्माण कर रही कंपनी को कहा गया है कि पहले दो बसों को ट्रायल के लिए हिमाचल भेजा जाए। निगम पहले इन बसों को चलाएगा। इनमें माइलेज देखी जाएगी कि एक बार चार्ज करने पर यह बस कितना किलोमीटर का सफर तय करती है।

    180 किलोमीटर चलने का है दावा

    कंपनी का दावा है कि ये बस एक बार चार्ज करने पर 180 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ट्रायल में निगम इन्हें पहाड़ी व मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में चलाएगा। कंपनी ट्रायल के लिए इन बसों को 15 अक्टूबर के आसपास भेजेगी। पहले जो ई बसें निगम के बेड़े में हैं वह एक बार चार्ज करने पर 150 किमी का सफर तय करती है।

    तकनीकी पहलुओं का निरीक्षण होगा

    निगम की तकनीकी टीम हाल ही में हैदराबाद गई थी, जहां उसने बसों के ढांचे और अन्य तकनीकी पहलुओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने टेंडर में निर्धारित शर्तों के अनुसार बसों का निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश कंपनी को दिए थे।

    100 से 120 बसें पहली खेप में मिलेंगी

    कंपनी ने कहा है कि वे नवंबर महीने में बसों की पहली खेप हिमाचल को भेज देगी। एचआरटीसी को 100 से 120 नई बसें पहली खेप के रूप में मिल जाएगी। बसों की मरम्मत का कार्य अगले 12 सालों तक कंपनी ही करेगी। निगम ने टेंडर में ही इसका प्रविधान किया है।

    आधे घंटे में चार्ज होगी, 1.71 करोड़ की बस

    बस की लागत 1.25 करोड़ रुपये है, लेकिन एएमसी यानि वार्षिक मरम्मत लागत शर्तों से बस 1.71 करोड़ रुपये में निगम को मिल रही है। निगम को लाभ मिलेगा क्योंकि बसें खराब होने की सूरत में कंपनी को ज्यादा खर्च वहन करना पड़ रहा है। पहले निगम के पास जो ई-बसें थी, उनमें यह प्रविधान नहीं था। निगम जो बसें खरीद रहा है, उसमें फास्ट चार्जर की सुविधा है। यानी बस चार्ज होने में महज आधा घंटा ही लगेगा।

    40 ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे : मुकेश

    उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बसों के आगमन से पूर्व सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। राज्य में बस अड्डों और वर्कशाप में 40 नए ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। एचआरटीसी में बसों की भारी कमी है और सभी डिपो से बसों की मांग की जा रही है।

