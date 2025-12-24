हिमाचल: सिरमौर के बाद शिमला में फर्जी DSP और फूड इंस्पेक्टर बनकर वसूली का खेल, सारा घटनाक्रम CCTV में कैद

संवाद सूत्र, नेरवा (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में गजब मामला सामने आया है। सिरमौर के बाद शिमला में फर्जी अफसर बनकर रौब जमाने का मामला पकड़ा गया है। शराब के नशे में दो युवक दुकान में घुसे, खुद को डीएसपी और फूड इंस्पेक्टर बताया और जुर्माने के नाम पर रकम मांगने लगे।



इसका जब दुकानदार ने विरोध किया तो उसे जान से मारने और दुकान को आग लगाने तक की धमकी दी गई। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।

दुकानदार ने दी पुलिस को शिकायत यह मामला शिमला जिले के चौपाल पुलिस थाना क्षेत्र से जुड़ा है। झिकनीपुल, तहसील चौपाल निवासी दुकानदार सुमित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 दिसंबर की शाम करीब 8 से 9 बजे के बीच शिशु शर्मा और विक्की नाम के दो युवक उसकी दुकान पर आए। शिकायत के अनुसार दोनों युवक शराब के नशे में थे और दुकान में आते ही अभद्र व्यवहार करने लगे।

तीन किलो मिठाई उठा ली व 50 हजार रुपये देने का दबाव बनाया कारोबारी का आरोप है कि आरोपितों ने खुद को डीएसपी और फूड इंस्पेक्टर बताते हुए डर का माहौल बनाया। इसके बाद उन्होंने बिना भुगतान किए करीब तीन किलोग्राम मिठाई उठा ली। इतना ही नहीं उन्होंने 5,000 रुपये जुर्माना बताते हुए पैसे मांगे और बाद में

50,000 रुपये देने का दबाव भी बनाया।

पुलिस को सौंपी सीसीटीवी फुटेज शिकायतकर्ता के मुताबिक जब उसने पैसे देने से इन्कार किया तो आरोपितों ने उसे जान से मारने और दुकान को आग लगाने की धमकी दी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है।