Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: सिरमौर के बाद शिमला में फर्जी DSP और फूड इंस्पेक्टर बनकर वसूली का खेल, सारा घटनाक्रम CCTV में कैद

    By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    शिमला में सिरमौर के बाद एक और फर्जी अफसर बनकर वसूली करने का मामला सामने आया है। दो नशे में धुत युवकों ने खुद को डीएसपी और फूड इंस्पेक्टर बताकर दुकानदा ...और पढ़ें

    Hero Image

    शिमला के नेरवा में फर्जी अधिकारी बनकर ठगी का प्रयास किया गया। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सूत्र, नेरवा (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में गजब मामला सामने आया है। सिरमौर के बाद शिमला में फर्जी अफसर बनकर रौब जमाने का मामला पकड़ा गया है। शराब के नशे में दो युवक दुकान में घुसे, खुद को डीएसपी और फूड इंस्पेक्टर बताया और जुर्माने के नाम पर रकम मांगने लगे।

    इसका जब दुकानदार ने विरोध किया तो उसे जान से मारने और दुकान को आग लगाने तक की धमकी दी गई। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुकानदार ने दी पुलिस को शिकायत

    यह मामला शिमला जिले के चौपाल पुलिस थाना क्षेत्र से जुड़ा है। झिकनीपुल, तहसील चौपाल निवासी दुकानदार सुमित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 दिसंबर की शाम करीब 8 से 9 बजे के बीच शिशु शर्मा और विक्की नाम के दो युवक उसकी दुकान पर आए। शिकायत के अनुसार दोनों युवक शराब के नशे में थे और दुकान में आते ही अभद्र व्यवहार करने लगे। 

    तीन किलो मिठाई उठा ली व 50 हजार रुपये देने का दबाव बनाया

    कारोबारी का आरोप है कि आरोपितों ने खुद को डीएसपी और फूड इंस्पेक्टर बताते हुए डर का माहौल बनाया। इसके बाद उन्होंने बिना भुगतान किए करीब तीन किलोग्राम मिठाई उठा ली। इतना ही नहीं उन्होंने 5,000 रुपये जुर्माना बताते हुए पैसे मांगे और बाद में 
    50,000 रुपये देने का दबाव भी बनाया।

    पुलिस को सौंपी सीसीटीवी फुटेज

    शिकायतकर्ता के मुताबिक जब उसने पैसे देने से इन्कार किया तो आरोपितों ने उसे जान से मारने और दुकान को आग लगाने की धमकी दी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है।

    पुलिस ने किया मामला दर्ज

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर थाना चौपाल में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आरोपितों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें: ऊना के होटल में ठहरी चंबा की महिला से चिट्टा बरामद, साथी व्यक्ति फरार; MBA पास आरोपित ने कहां तक फैलाया नशे का नेटवर्क?

    यह भी पढ़ें: Himachal News: चंबा में शिक्षण संस्थान का कर्मचारी चिट्टे के साथ पकड़ा, बाइक पर सवार थे दो लोग 