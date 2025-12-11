हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की नए सत्र से पहले फिर होगी पदोन्नति, शिक्षा विभाग ने मांगे विकल्प
Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षा विभाग में टीजीटी व लेक्चरर पदोन्नत होंगे, और उन्हें मुख्य अध्यापक बनाया जाएगा ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षा विभाग में टीजीटी व प्रमोटी लेक्चरर पदोन्नत होंगे, इन्हें मुख्य अध्यापक बनाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें पदोन्नति के लिए विकल्प मांगे हैं।
टीजीटी के पास पदोन्नति के दो विकल्प रहते हैं। इसमें मुख्य अध्यापक का विकल्प दे सकते हैं या फिर लेक्चरर का। विभाग ने 31 जनवरी तक इन्हें अपना विकल्प देने को कहा है।
फैक्स या ईमेल से नहीं भेज सकेंगे विकल्प
31 जनवरी तक निदेशालय में इसे जमा करवाना होगा। फैक्स या ईमेल द्वारा भेजे गए विकल्प स्वीकार्य नहीं होंगे। निर्धारित अवधि में विकल्प न देने वाले अभ्यर्थी अपने जूनियर्स के साथ समानता का दावा नहीं कर सकेंगे।
तो इन्हें पात्र माना जाएगा
26 अप्रैल 2010 से पहले बिना विकल्प लेक्चरर पद पर पदोन्नत हुए टीजीटी को हेडमास्टर पदोन्नति के लिए पात्र माना जाएगा। एक बार दी गई विकल्प-पसंद अंतिम और पूरी सेवा अवधि के लिए अपरिवर्तनीय होगी। एससी व एसटी वर्ग को पदोन्नति के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
