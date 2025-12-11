हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स करेंगे सचिवालय का घेराव, 18 संगठनों के पदाधिकारी जुटे शिमला में; 8 बिंदुओं पर किया मंथन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। पेंशनर अब शिमला स्थित सचिवालय का घेराव करेंगे। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले यह प्रदर्शन होगा। जिसमें सभी सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों से सेवानिवृत्त कर्मचारी हिस्सा लेंगे।



हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की वीरवार को शिमला में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तय होगी तिथि सचिवालय घेराव की तिथि जल्द ही तय की जाएगी। शिमला के रोटरी टाउन हाल में आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में समिति के मुख्य महासचिव इंद्रपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा व मीडिया प्रभारी सैन राम नेगी विशेष रूप से उपस्थित रहें।

18 संगठनों के प्रधान व महासचिव जुटे बैठक में समिति के 18 संगठनों के प्रधान एवं महासचिवों ने भाग लिया। समिति के अध्यक्ष ने कहा की 28 नवंबर को तपोवन में मुख्यमंत्री ने पेंशनरों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही जेसीसी की बैठक होगी। अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है।