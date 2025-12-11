हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 2026 की अध्यापक पात्रता व अन्य परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी, एडवांस में तिथियां तय करने की क्या वजह?
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 2026 में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) साल में दो बार होग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 2026 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें 10 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) का वर्ष में दो बार संचालन किया जाएगा। टेट की पहली परीक्षाएं सात जून 2026 से दूसरी 22 नवंबर से आयोजित करवाई जाएंगी।
डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) की 31 मई व ईएमआरएसएसटी की 26 अप्रैल को करवाई जाएंगी। शेड्यूल जारी होने से अन्य विभागीय, प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों में टकराव की स्थिति न रहने की बात बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कही है।
26 अप्रैल को परीक्षा, मार्च में करना होगा आवेदन
शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सिलेक्शन टेस्ट ईएमआरएसएसटी की परीक्षा 26 अप्रैल को सुबह 10 से 12 बजे तक होगी, इसके लिए मार्च में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
डीएलएड की प्रवेश परीक्षा
डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 31 मई को होगी। इसके लिए आवेदन अप्रैल 2026 में आमंत्रित किए जाएंगे।
टेट के लिए अप्रैल में ही आवेदन
टेट के लिए अप्रैल में आवेदन करने होंगे। टेट एक दिन में दो बार होगा। सुबह के सत्र में 10 से साढ़े 12 व दोपहर बाद दो से साढ़े चार बजे तक परीक्षा होगी। सात जून को स्पेशल एजुकेटर कक्षा पांच व स्पेशल एजुकेटर कक्षा आठ, 13 जून को टीजीटी आर्ट्स टेट व टीजीटी मेडिकल, 14 जून को जेबीटी टेट व टीजीटी संस्कृत, 17 जून को पंजाबी व ऊर्दू व 21 जून को टीजीटी नान मेडिकल व टीजीटी हिंदी की परीक्षा करवाई जाएगी।
नवंबर में दो सत्र में होगा टेट
इसके साथ ही नवंबर में होने वाली परीक्षाओं में भी पहले की तर्ज पर दो सत्रों में ही करवाई जाएंगी, आवेदन सितंबर में होगा। 22 नवंबर को सुबह के सत्र में टीजीटी आर्ट्स व सायं के सत्र में टीजीटी मेडिकल, 29 नवंबर को जेबीटी टेट व टीजीटी संस्कृत, छह दिसंबर को टीजीटी नान मेडिकल व टीजीटी हिंदी, 12 दिसंबर को स्पेशल एजुकेशन पांच कक्षा व सायं को स्पेशल एजुकेटर अपटू आठवीं कक्षा, 13 दिसंबर को पंजाबी टेट व उर्दू टेट की परीक्षा होगी।
