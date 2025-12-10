हिमाचल: विदेश में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने की आरोपित पंजाब की महिला गिरफ्तार, कैसे शातिर के संपर्क में आया युवक?

संवाद सहयोगी, नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर साढ़े पांच लाख रुपये हड़पने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह मंगलवार को थाना नगरोटा बगवां में दिलबाग सिंह नामक व्यक्ति ने एक शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उसने अपने बेटे अक्षय को विदेश में नौकरी का झांसा देकर एक महिला द्वारा उससे साढ़े पांच लाख रुपये ऐंठने के बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी।



शिकायत एक महिला कमलप्रीत के विरुद्ध हुई थी जो मलेरकोटला पंजाब की रहने वाली है। कमलप्रीत मलेशिया व साइप्रस जैसे देशों में काम कर चुकी है और हाल ही में भारत वापस आई थी।

कैसे हुआ युवक से संपर्क कमलप्रीत का एक स्थानीय व्यक्ति के माध्यम से अक्षय से संपर्क हुआ और उसने अक्षय को इटली में नौकरी दिलवाने का वादा किया, जिसके लिए कमलप्रीत ने अक्षय से साढ़े पांच लाख रुपए वसूल करके किसी कंसल्टेंसी के बजाय अपने भाई और पति के अकाउंट में पैसे डलवा लिए। इस पूरे समय वह अक्षय और उसके स्वजनों को यह झांसा देती रही कि अक्षय को इटली भेजने का मामला आगे बढ़ रहा है।

इटली जाने के लिए दिल्ली पहुंचा युवक तो महिला ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर इसके बाद अक्षय को दिल्ली अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह कहकर बुलवाया गया कि उसका वीज़ा लग चुका है, वर्क परमिट तैयार है तथा इटली जाने के लिए टिकट करवा दी गई है। उसे केवल दिल्ली आकर विमान चढ़ना है। जब अक्षय वहां पहुंचा तब कमलप्रीत ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तब जाकर अक्षय को आभास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद अक्षय के पिता द्वारा नगरोटा बगवां पुलिस थाना में उसके साथ हुई धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया।

कैसे पकड़ में आई शातिर महिला नगरोटा थाना के प्रभारी नवनीत सैनी ने बताया कि इस मामले पर शिकायत दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया और मात्र तीन दिन के अंदर टेक्निकल विशेषज्ञता व डिजिटल फ़ुटप्रिंट्स का सहारा लेते हुए कमलप्रीत को उसके घर रब्बो, मलेरकोटला पंजाब से पकड़ लिया।