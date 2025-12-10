Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: विदेश में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने की आरोपित पंजाब की महिला गिरफ्तार, कैसे शातिर के संपर्क में आया युवक?

    By Dinesh Katoch Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पुलिस ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर साढ़े पांच लाख रुपये हड़पने के आरोप में पंजाब की एक महिला कमलप्रीत को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नगरोटा बगवां पुलिस की गिरफ्त में आरोपित महिला।

    संवाद सहयोगी, नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर साढ़े पांच लाख रुपये हड़पने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह मंगलवार को थाना नगरोटा बगवां में दिलबाग सिंह नामक व्यक्ति ने एक शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उसने अपने बेटे अक्षय को विदेश में नौकरी का झांसा देकर एक महिला द्वारा उससे साढ़े पांच लाख रुपये ऐंठने के बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी।

    शिकायत एक महिला कमलप्रीत के विरुद्ध हुई थी जो मलेरकोटला पंजाब की रहने वाली है। कमलप्रीत मलेशिया व साइप्रस जैसे देशों में काम कर चुकी है और हाल ही में भारत वापस आई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसे हुआ युवक से संपर्क

    कमलप्रीत का एक स्थानीय व्यक्ति के माध्यम से अक्षय से संपर्क हुआ और उसने अक्षय को इटली में नौकरी दिलवाने का वादा किया, जिसके लिए कमलप्रीत ने अक्षय से साढ़े पांच लाख रुपए वसूल करके किसी कंसल्टेंसी के बजाय अपने भाई और पति के अकाउंट में पैसे डलवा लिए। इस पूरे समय वह अक्षय और उसके स्वजनों को यह झांसा देती रही कि अक्षय को इटली भेजने का मामला आगे बढ़ रहा है।

    इटली जाने के लिए दिल्ली पहुंचा युवक तो महिला ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर

    इसके बाद अक्षय को दिल्ली अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह कहकर बुलवाया गया कि उसका वीज़ा लग चुका है, वर्क परमिट तैयार है तथा इटली जाने के लिए टिकट करवा दी गई है। उसे केवल दिल्ली आकर विमान चढ़ना है। जब अक्षय वहां पहुंचा तब कमलप्रीत ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तब जाकर अक्षय को आभास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद अक्षय के पिता द्वारा नगरोटा बगवां पुलिस थाना में उसके साथ हुई धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। 

    कैसे पकड़ में आई शातिर महिला

    नगरोटा थाना के प्रभारी नवनीत सैनी ने बताया कि इस मामले पर शिकायत दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया और मात्र तीन दिन के अंदर टेक्निकल विशेषज्ञता व डिजिटल फ़ुटप्रिंट्स का सहारा लेते हुए कमलप्रीत को उसके घर रब्बो, मलेरकोटला पंजाब से पकड़ लिया।

    ऐंठे हुए रुपये रिकवर 

    पुलिस ने धोखाधड़ी से ऐंठे हुए रुपये भी कमलप्रीत से रिकवर कर लिए हैं। कमलप्रीत अभी वीरवार तक पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस अपने अन्वेषण में अब कमलप्रीत से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में है। मामले की पुष्टि डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने की है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल सरकार के तीन साल: मंडी सम्मेलन के लिए 1170 बसों की बुकिंग, और बढ़ सकती है डिमांड; शर्त पर ही सेवाएं देगा HRTC 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: मंडी में सरकार के 3 साल का हिसाब और भविष्य का विजन रखेंगे CM सुक्खू, मंत्री करेंगे जनसंवाद; कितने लाभार्थी पहुंचेंगे? 