हिमाचल प्रदेश में 235 TGT व लेक्चरर बने हेडमास्टर, तय समय में ज्वाइन न किया तो पदोन्नति आदेश होगा निरस्त

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 235 टीजीटी व पदोन्नत प्रवक्ताओं को मुख्य अध्यापक (हेडमास्टर) बनाया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 30 किलोमीटर या उससे कम दूरी होने पर एक दिन में ज्वाइन करना होगा।

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 30 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर पांच दिन में ज्वाइन करना अनिवार्य है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तय समय में ज्वाइन न किया तो पदोन्नति निरस्त निर्धारित समय में ज्वाइन न करने पर पदोन्नति आदेश स्वतः एक वर्ष या अगले डीपीसी तक के लिए निरस्त माने जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में ज्वाइन करने की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

विभाग ने दिए ये आदेश शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रधानाचार्यों / मुखाध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत प्रभाव से नए पदोन्नत अधिकारियों को राहत दें, यानी उन्हें रिलीव कर दें। राहत देने से पूर्व निम्न बिंदुओं की पुष्टि अनिवार्य है।