    हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री बोले- यह गलत, हर संस्थान की बन रही रोजाना रिपोर्ट, ...माफी मांग लेते तो

    By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यह भगवान का काम है और डॉक्टरों को हड़ताल नहीं कर ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने डॉक्टरों

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने डॉक्टरों की हड़ताल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये काम भगवान का काम है, भगवान तो करुणा व दया करते हैं।

    किसी की सर्विस या करियर के खिलाफ नहीं

    यह हो सकता है वे दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। डाक्टर्स को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। हम किसी की सर्विस के खिलाफ नहीं हैं, न ही किसी के करियर के खिलाफ हैं। हमें लोकहित व लोगों की स्वास्थ्य की सुविधा भी देखनी है। इसी मामले में शनिवार को निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को बुलाया था।

    हर संस्थान की रोजाना रिपोर्ट बन रही

    उन्होंने कहा कि हमारी इमरजेंसी सर्विस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर स्वास्थ्य संस्थान की रोजाना रिपोर्ट बनाई जानी है। रिपोर्ट में किस संस्थान में कितने डॉक्टर कहां पर काम कर रहे हैं और कौन काम नहीं कर रहे हैं। हम इमरजेंसी सर्विसेज में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे।

    माफी मांग लेते तो सुलझ सकता था मामला

    यह मसला भी शीघ्र ही हल हो जाएगा। मुख्यमंत्री के आने के बाद उनके साथ बैठक करवाई जानी है। वह खुद ही डॉक्टर की मुख्यमंत्री से बातचीत करवाने की पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि वह हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर को कभी ज्यादा क्रोध में नहीं आना चाहिए। मेरा निजी तौर पर मानना है कि अगर चुपचाप से आकर मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात करते तो मामला सुलझ सकता था।

    उन्होंने दावा किया कि डाक्टरों की हड़ताल का मसला जल्द ही हल कर लिया जाएगा। मरीजों को इस दौरान किसी तरह की असुविधा न हो, इसलिए इसका पूरा ध्यान रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

     

