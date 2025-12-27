हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री बोले- यह गलत, हर संस्थान की बन रही रोजाना रिपोर्ट, ...माफी मांग लेते तो

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने डॉक्टरों की हड़ताल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये काम भगवान का काम है, भगवान तो करुणा व दया करते हैं।

किसी की सर्विस या करियर के खिलाफ नहीं यह हो सकता है वे दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। डाक्टर्स को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। हम किसी की सर्विस के खिलाफ नहीं हैं, न ही किसी के करियर के खिलाफ हैं। हमें लोकहित व लोगों की स्वास्थ्य की सुविधा भी देखनी है। इसी मामले में शनिवार को निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को बुलाया था।

हर संस्थान की रोजाना रिपोर्ट बन रही उन्होंने कहा कि हमारी इमरजेंसी सर्विस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर स्वास्थ्य संस्थान की रोजाना रिपोर्ट बनाई जानी है। रिपोर्ट में किस संस्थान में कितने डॉक्टर कहां पर काम कर रहे हैं और कौन काम नहीं कर रहे हैं। हम इमरजेंसी सर्विसेज में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे।