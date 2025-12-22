हिमाचल कांग्रेस का मनरेगा का नाम बदलने पर प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

राज्य ब्यूरो, शिमला। मनरेगा योजना का नाम बदलने व इसके मूल उद्देश्य को कमजोर करने के विरोध में हिमाचल कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान सहित प्रदेश कांग्रेस के नेता व पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।



कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व की यूपीए द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व मजदूरों के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से शुरू की गई महत्वकांक्षी योजना मनरेगा का नाम बदलने की कड़ी आलोचना की।

