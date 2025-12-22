हिमाचल भाजपा ने घेरी सुक्खू सरकार, 'श्रीराम जी नाम कांग्रेस को इतना बुरा लग गया' ...हड़ताल सबसे बड़ा सियासी ड्रामा

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका है और इन तीन वर्षों में सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और पूरी कांग्रेस पार्टी एक और सियासी ड्रामा रच रही है।



डॉ. बिंदल ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद स्थिति है कि प्रदेश को चलाने वाली पूरी सरकार आज स्वयं भूख हड़ताल पर बैठी है। सरकार कांग्रेस की है और जनता ने उम्मीदें कांग्रेस सरकार से लगाई थीं, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक आज सड़कों पर नाटक कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रदेश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि शासन चलाने वाले ही शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हों।

...श्रीराम जी नाम कांग्रेस को इतना बुरा लग गया उन्होंने कहा कि श्रीराम का नाम कांग्रेस को इतना बुरा लग गया है कि करोड़ों ग्रामीणों के कल्याण से जुड़ी जी-राम-जी योजना को पूरी तरह नकारने की दिशा में सरकार आगे बढ़ गई है। विकसित भारत की सोच से जुड़ी यह योजना आने वाले समय में हर गांव के लिए सेवा, रोजगार और विकास का नया इतिहास रचने वाली है, लेकिन राम नाम जुड़ा होने के कारण कांग्रेस सरकार इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पा रही है। यह कांग्रेस की तुष्टिकरण और राम-विरोधी मानसिकता को उजागर करता है।

प्रताड़ना का सिलसिला लोकतंत्र के लिए खतरनाक डॉ. बिंदल ने कहा कि सत्ता के नशे में कांग्रेस सरकार प्रतिपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे थोपकर पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा से जुड़े वार्ड सदस्य, पंचायत प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक और वरिष्ठ नेता-सभी को योजनाबद्ध तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। यह प्रताड़ना का सिलसिला पूरे प्रदेश में चल रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है।