    हिमाचल: कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए लाबिंग तेज, हाईकमान ने किया बड़ा बदलाव; इन 4 वर्ग की राह होगी आसान

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में जिला अध्यक्ष पद के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है, जहाँ संगठन सृजन अभियान के तहत पहली बार नियुक्तियाँ हो रही हैं। पार्टी हाईकमान पर्यवेक ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक साल से अधिक समय से खाली पड़ी जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर तैनाती के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। पहली बार हिमाचल में जिला अध्यक्षों की तैनाती संगठन सृजन अभियान के तहत की जा रही है। पार्टी हाईकमान की ओर से तैनात किए गए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही जिला अध्यक्षों की तैनाती होगी।

    इन चार वर्ग को मिलेगी प्राथमिकता

    सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने इस बार कुछ बदलाव किए हैं। पहले किसी भी वर्ग से जिला अध्यक्ष बना दिया जाता था। इस बार क्षेत्रीय व जातीय समीकरण के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ट्राइबल, ओबीसी, अल्पसंख्यक व महिला वर्ग को भी किसी न किसी जिला में कमान मिलेगी यह तय माना जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो नए व युवा चेहरों के हाथों में जिलों की कमान होगी।

    ब्लॉक व जिलास्तर पर जानी है राय

    संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित बैठकों में पर्यवेक्षकों ने ब्लॉक व जिलास्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं की राय जानी है। इसके आधार पर ही ये नियुक्ति की जाएगी। हाल ही में दिल्ली में इसको लेकर बैठक भी हो चुकी है। पूर्व में बिलासपुर जिला में महिला जिला अध्यक्ष के पद पर तैनात थी। इस बार भी कुछ जिलों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है।

    पहली बार अध्यक्ष के हाथ से छिनी नियुक्ति की शक्तियां

    अभी तक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष के पास था। प्रदेश अध्यक्ष नाम तय कर हाइकमान को भेजता था। उसके बाद हाइकमान की ओर से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी किए जाते थे। इस बार ये अधिकारी प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं है। इसके स्थान पर संगठन सृजन अभियान चलाया गया है। जिला के अलावा ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति भी इसी के तहत की जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात

    मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सोमवार को दिल्ली गए। देर शाम उन्होंने दिल्ली में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल सहित कुछ अन्य नेताओं से मुलाकात भी की है। 29 को कांग्रेस पार्टी का शिमला के रिज मैदान पर अनशन होने वाला है। इसमें भी मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

