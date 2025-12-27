हिमाचल: कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिए लाबिंग तेज, सीएम सुक्खू और विनय कुमार की दिल्ली में अहम बैठक, कब तय होंगे नाम?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लाबिंग तेज हो गई है। संगठन सृजन अभियान के तहत तहत नियुक्त पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। अब शीर्ष नेतृत्व इस पर अंतिम मुहर लगाएगा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार वीरवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे।

सीडब्ल्यूसी के बाद शीर्ष नेताओं से बैठक आज शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक होगी। मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इसमें हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद सुक्खू व विनय कुमार की पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक प्रस्तावित है। इसमें जिला अध्यक्षों के नामों पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

क्षेत्रीय व जातीय समीकरण के आधार पर नियुक्ति सूत्रों की मानें तो जिला अध्यक्षों के नाम लगभग तय हैं। शीर्ष नेतृत्व ने समन्वय बनाने के लिए इस बार कुछ बदलाव किया है। क्षेत्रीय व जातीय समीकरण के आधार पर नियुक्ति होनी है।

पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर विमर्श पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर मुहर लगाने से पहले मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से विचार विमर्श किया जाएगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ही संगठन सृजन अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत ब्लाक अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है।

पहली बार प्रदेश अध्यक्ष से छीनी शक्तियां अभी तक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष के पास था। प्रदेश अध्यक्ष नाम तय कर शीर्ष नेतृत्व को भेजता था। उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी किए जाते थे। इस बार ये अधिकारी प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं है।



कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार 27 को ही लौट जाएंगे। 28 दिसंबर को नालागढ़ में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।