CM सुक्खू का मनरेगा में बदलाव पर बड़े आंदोलन का एलान, ...तो मंत्रिमंडल सदस्य करेंगे अनशन, क्या है रणनीति?

जागरण संवाददाता, शिमला। मनरेगा में केंद्र सरकार द्वारा किए बदलाव पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर इसे धीरे-धीरे बंद करने की साजिश कर रही है।



अब मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधकर प्रदेश में जल्द बड़े आंदोलन का एलान किया है।

केंद्र की नीतियों के कारण योजना प्रभावित शिमला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में की गई कटौती से हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई, लेकिन केंद्र की नीतियों के कारण योजना प्रभावित हो रही है।

मनरेगा के समर्थन में आंदोलन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और मनरेगा के समर्थन में आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य अनशन भी कर सकते हैं, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगी और मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश का डटकर विरोध किया जाएगा।