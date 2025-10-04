Language
    हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड की 3000 खाली सीटों को भरने के लिए होगी काउंसिलिंग, शेड्यूल जारी

    By rohit nagpal Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:42 PM (IST)

    Himachal Pradesh BEd Counselling हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और निजी बीएड कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के लिए 8 और 9 अक्टूबर को काउंसलिंग होगी। प्रवेश परीक्षा में 53 अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के और 45 अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने खाली सीटों की सूची जारी कर दी है और आवेदन 7 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं।

    निजी बीएड कालेजों की 3 हजार सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग होगी। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh BEd Counselling, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व निजी बीएड काॅलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए आन-स्पाट ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग 8 व 9 अक्तूबर को सुबह 11 बजे से विश्वविद्यालय में शुरू होगी। विश्वविद्यालय सहित निजी बीएड कालेजों में तीन हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं।

    विवि के शिक्षा विभाग में अभी भी एक सीट खाली है। इसके अलावा राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, धर्मशाला में सात सीटें खाली हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकारी क्षेत्र में भी अभी सीटें खाली हैं। 

    विश्वविद्यालय ने जारी की खाली सीटों की सूची

    शनिवार को विवि ने किस काॅलेज में कितनी सीटें खाली हैं, इसकी सूची जारी कर दी है। साथ ही काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी किया है। इसके मुताबिक सभी पात्र उम्मीदवार इसमें गैर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिनके प्रवेश परीक्षा में 53 अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिनके प्रवेश परीक्षा में 45 अंक हैं, वे आन स्पाट ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    7 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

    विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर जाकर 4 से 7 अक्टूबर मध्यरात्रि तक किया जा सकता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन आने पर 8 व 9 अक्टूबर को भी स्वीकार करेगा।

    8 अक्टूबर को काउंसिलिंग में शामिल होना होगा

    8 अक्टूबर को सभी संकाय के इच्छुक उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय में काउंसलिंग में शामिल होना होगा। इसके बाद 9 अक्टूबर को शेष खाली सीटों को संकाय व वर्गवार मर्ज कर दी जाएंगी, ताकि मेरिट के आधार पर सीटों को भरा जा सके।

