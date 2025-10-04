हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड की 3000 खाली सीटों को भरने के लिए होगी काउंसिलिंग, शेड्यूल जारी

Himachal Pradesh BEd Counselling हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और निजी बीएड कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के लिए 8 और 9 अक्टूबर को काउंसलिंग होगी। प्रवेश परीक्षा में 53 अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के और 45 अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने खाली सीटों की सूची जारी कर दी है और आवेदन 7 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं।

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh BEd Counselling, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व निजी बीएड काॅलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए आन-स्पाट ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग 8 व 9 अक्तूबर को सुबह 11 बजे से विश्वविद्यालय में शुरू होगी। विश्वविद्यालय सहित निजी बीएड कालेजों में तीन हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विवि के शिक्षा विभाग में अभी भी एक सीट खाली है। इसके अलावा राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, धर्मशाला में सात सीटें खाली हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकारी क्षेत्र में भी अभी सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय ने जारी की खाली सीटों की सूची शनिवार को विवि ने किस काॅलेज में कितनी सीटें खाली हैं, इसकी सूची जारी कर दी है। साथ ही काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी किया है। इसके मुताबिक सभी पात्र उम्मीदवार इसमें गैर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिनके प्रवेश परीक्षा में 53 अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिनके प्रवेश परीक्षा में 45 अंक हैं, वे आन स्पाट ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।