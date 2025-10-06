Himachal News: शिमला के ज्यूरी में पर्यटकों की बाइक तेल टैंकर से टकराई, मुंबई निवासी महिला की मौत

Shimla Tourist Accident शिमला के रामपुर में ज्यूरी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में महाराष्ट्र की एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब उनकी बाइक एक तेल टैंकर से टकरा गई। महिला पर्यटक किन्नौर से शिमला वापस आ रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, ज्यूरी (शिमला)। Shimla Tourist Accident, जिला शिमला के रामपुर में पुलिस थाना झाकड़ी के तहत सोमवार को एक सड़क हादसे में एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। ज्यूरी पेट्रोल पंप के पास सुबह यह हादसा हुआ। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है।

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। ये पर्यटक महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हुए थे। ये लोग किन्नौर से वापस शिमला आ रहे थे, इस दौरान ज्यूरी के पास हादसा हो गया और महिला पर्यटक की मौत हो गई।