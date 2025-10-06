Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal News: शिमला के ज्यूरी में पर्यटकों की बाइक तेल टैंकर से टकराई, मुंबई निवासी महिला की मौत

    By Atul KASHYAP Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:02 PM (IST)

    Shimla Tourist Accident शिमला के रामपुर में ज्यूरी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में महाराष्ट्र की एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब उनकी बाइक एक तेल टैंकर से टकरा गई। महिला पर्यटक किन्नौर से शिमला वापस आ रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शिमला के ज्यूरी में पेट्रौल पंप के पास टैंकर से टकराई बाइक। जागरण

    संवाद सूत्र, ज्यूरी (शिमला)। Shimla Tourist Accident, जिला शिमला के रामपुर में पुलिस थाना झाकड़ी के तहत सोमवार को एक सड़क हादसे में एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। ज्यूरी पेट्रोल पंप के पास सुबह यह हादसा हुआ। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। ये पर्यटक महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हुए थे। ये लोग किन्नौर से वापस शिमला आ रहे थे, इस दौरान ज्यूरी के पास हादसा हो गया और महिला पर्यटक की मौत हो गई।

    घटना सुबह करीब 11 बजे की है, जब एक बाइक किन्नौर से शिमला की ओर जा रही थी। ज्यूरी पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही बाइक की सीधी भिड़ंत एक तेल से भरे टैंकर से हो गई।

    यह भी पढ़ें- Himachal Snowfall: सीजन की पहली बर्फबारी से निखरे मनाली और लाहुल के पर्यटन स्थल, लेह हाईवे पर फंसे वाहन; एडवायजरी जारी

    मुंबई के निवासी थे दोनों पर्यटक 

    हादसे में मोटर साइकिल चालक चिराग कैनिमा पुत्र शांति लाल कैनिमा, निवासी मुंबई को गंभीर चोटें आई हैं। पिछली सीट पर सवार रचना सोनाली पत्नी जवाहर सोनाली, निवासी बी-1501, राज श्री स्टेट बिल्डिंग नंबर 15, अरुण कुमार विद्या, ईस्ट ग्रेटर मुंबई की मौके पर ही मौत हो गई।

    बेहद डरावना था हादसा

    टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक की पिछली सीट पर सवार महिला पर्यटक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद खनेरी अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- प्रदूषण से राहत के लिए शिमला की सैर, हेरिटेज ट्रैक पर 60% बढ़ गई ट्रेन बुकिंग, आखिर क्यों है सैलानियों की पहली पसंद?

    यह भी पढ़ें- शिमला के वाइल्ड फ्लावर होटल का ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी संचालन, ब्रिटिशकाल स्थापित हॉल के एक कमरे का किराया लाखों में