Himachal News: शिमला के ज्यूरी में पर्यटकों की बाइक तेल टैंकर से टकराई, मुंबई निवासी महिला की मौत
Shimla Tourist Accident शिमला के रामपुर में ज्यूरी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में महाराष्ट्र की एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब उनकी बाइक एक तेल टैंकर से टकरा गई। महिला पर्यटक किन्नौर से शिमला वापस आ रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, ज्यूरी (शिमला)। Shimla Tourist Accident, जिला शिमला के रामपुर में पुलिस थाना झाकड़ी के तहत सोमवार को एक सड़क हादसे में एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। ज्यूरी पेट्रोल पंप के पास सुबह यह हादसा हुआ। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है।
हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। ये पर्यटक महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हुए थे। ये लोग किन्नौर से वापस शिमला आ रहे थे, इस दौरान ज्यूरी के पास हादसा हो गया और महिला पर्यटक की मौत हो गई।
घटना सुबह करीब 11 बजे की है, जब एक बाइक किन्नौर से शिमला की ओर जा रही थी। ज्यूरी पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही बाइक की सीधी भिड़ंत एक तेल से भरे टैंकर से हो गई।
मुंबई के निवासी थे दोनों पर्यटक
हादसे में मोटर साइकिल चालक चिराग कैनिमा पुत्र शांति लाल कैनिमा, निवासी मुंबई को गंभीर चोटें आई हैं। पिछली सीट पर सवार रचना सोनाली पत्नी जवाहर सोनाली, निवासी बी-1501, राज श्री स्टेट बिल्डिंग नंबर 15, अरुण कुमार विद्या, ईस्ट ग्रेटर मुंबई की मौके पर ही मौत हो गई।
बेहद डरावना था हादसा
टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक की पिछली सीट पर सवार महिला पर्यटक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद खनेरी अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
