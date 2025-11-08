हिमाचल में 4 नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना, 60 पद अधिसूचित; हाई कोर्ट स्तर के मामलों का होगा निपटारा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में न्यायिक सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ व सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में चार नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की गई है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत की ओर से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नूरपुर जिला कांगड़ा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय अंब (ऊना), अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर में स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई है।