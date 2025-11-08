Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में 4 नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना, 60 पद अधिसूचित; हाई कोर्ट स्तर के मामलों का होगा निपटारा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:48 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में चार नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए 60 पद अधिसूचित किए गए हैं। इन न्यायालयों की स्थापना से उच्च न्यायालय स्तर के मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा और वादियों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद है। सरकार जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आ

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में न्यायिक सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ व सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में चार नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की गई है।

    अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना 

    गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत की ओर से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नूरपुर जिला कांगड़ा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय अंब (ऊना), अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर में स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाई कोर्ट स्तर के मामलों का होगा निपटारा

    प्रदेश में चार नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालयों में 15-15 पद अधिसूचित किए गए हैं। इससे ग्रामीण व दूरस्थ जिलों में हाई कोर्ट स्तर के मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगा, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। इन चारों न्यायालयों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर मामलों के निपटारे की गति में वृद्धि होगी।

    यह भी पढ़ें: हमीरपुर: नाबालिग के हमले में घायल महिला की PGI में मौत, खेत में जबरदस्ती के बाद किया था लहूलुहान; घर में दिव्यांग बेटा बेसुध 

    प्रत्येक न्यायालय में सृजित पद

    • पदनाम    पदों की संख्या    नियुक्ति
    • अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश    0    नियमित
    • अधीक्षक ग्रेड-2    1    पदोन्नति
    • रीडर ग्रेड-एक    1    पदोन्नति
    • स्टेनोग्राफर ग्रेड-एक    1    पदोन्नति
    • नाजिर    1    अनुबंध
    • क्लर्क-कम-टाइपिस्ट    1    अनुबंध
    • सिविल अहलमद    1    अनुबंध
    • क्रिमिनल अहलमद    1    अनुबंध
    • नायब नाजिर    1    अनुबंध
    • कापिस्ट    1    अनुबंध
    • चालक    1    दैनिक वेतन
    • आदेशपाल    1    दैनिक वेतन
    • चपरासी    1    दैनिक वेतन
    • चौकीदार    1    आउटसोर्स
    • सफाई कर्मचारी    1    आउटसोर्स

    यह भी पढ़ें: रेणुका ठाकुर हाटकोटी मंदिर में माथा टेकने के बाद जाएंगी घर, प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा से गदगद मां ने कही बड़ी बात

    यह भी पढ़ें: हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पहली बार इतनी माथाापच्ची, नियुक्ति से पहले इन तीन बिंदुओं पर भी ध्यान