हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पहली बार इतनी माथाापच्ची, नियुक्ति से पहले इन तीन बिंदुओं पर भी ध्यान

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार इतनी माथापच्ची की जा रही है। पहले वरिष्ठ नेताओं की राय के आधार पर ही निर्णय ले लिया जाता था। कांग्रेस की राज्य, जिला व ब्लाक की कार्यकारिणी भंग हुए एक साल का समय हो चुका है।

अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल पूरा हो चुका है।



हाईकमान ने कांग्रेस कार्यकारिणी गठन के लिए कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए पर्यवेक्षकों को तैनात किया था। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल खुद दो बार वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुकी है। इसके अतिरिक्त सह प्रभारी व एआइसीसी की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात पर्यवेक्षकों ने भी रिपोर्ट दी है।



सूत्रों के अनुसार पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही छह नेताओं के नाम शार्टलिस्ट किए थे, जिन्हें शुक्रवार को दिल्ली बुलाया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खुलकर रखी है नेताओं ने राय सभी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने के लिए खुलकर अपनी राय हाईकमान के समक्ष रखी है। नेताओं ने बताया कि एक साल से कार्यकारिणी भंग है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने होंगे।