रेणुका ठाकुर हाटकोटी मंदिर में माथा टेकने के बाद जाएंगी घर, प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा से गदगद मां ने कही बड़ी बात

जागरण टीम, रोहड़ू (शिमला)। क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर कल घर पहुंचेंगी। हाटकोटी मंदिर में माथा टेकने के बाद घर आएगी। स्वजन रेणुका का नागरिक अभिनंदन करने की तैयारी कर रहे हैं।



रेणुका की माता सुनीता ठाकुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा से गौरवान्वित हैं। सुनीता ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से सिंगल पेरेंट के दर्द व मेहनत को समझते हुए उनका हौसला बढ़ाया, इससे हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के हर सिंगल पेरेंट को प्रोत्साहन मिलेगा।



पहले बेटी ने सम्मान दिलाया और अब प्रधानमंत्री की प्रशंसा ने संघर्ष के दौर का दर्द खत्म कर दिया। सुनीता ने बताया कि रेणुका नौ नवंबर को पारसा आ रही है।



शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के पारसा गांव की निवासी रेणुका ठाकुर ने प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री से बात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रेणुका की मां सुनीता की तारीफ कर उनकी मेहनत व संघर्ष को पूरे देश में पहचान दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेणुका को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां का योगदान सराहनीय है। उन्होंने सिंगल पेरेंट रहते हुए बहुत मेहनत की है।