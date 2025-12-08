हिमाचल: एक लाख पेंशनधारकों ने नहीं करवाई ई-केवाईसी, सरकार ने तय की अंतिम तिथि, लेट हुए तो नहीं मिलेगी दिसंबर की पेंशन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनधारकों को ई-केवाईसी करवाने का निर्देश दिया है। यदि तय समय में ई-केवाईसी न करवाई तो पेंशन रुक जाएगी। प्रदेश सरकार ने ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि तय कर दी है। 15 दिसंबर तक सभी पेंशनधारकों को ई-केवाईसी करवानी ही होगी। पहले यह तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन एक लाख से अधिक लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिस कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है।



सरकार ने कहा कि 15 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार की तिथि में वृद्धि नहीं की जाएगी। यदि कोई लाभार्थी निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी पूरी नहीं करता है, तो उसकी दिसंबर माह की पेंशन रोक दी जा सकती है।



यह कदम पेंशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाई जा सके और असली पात्रों को समय पर पेंशन मिल सके।