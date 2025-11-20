Language
    हिमाचल: NTT भर्ती प्रक्रिया शुरू, केंद्र के ब्रिज कोर्स से इन्कार के बाद पात्र को नियुक्ति; शेष पद नए सिरे से होंगे विज्ञापित

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने जांच में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा ब्रिज कोर्स की अनुमति न देने के बाद, शेष पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

    हिमाचल प्रदेश एनटीटी भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक (एनटीटी) भर्ती के संबंध में शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। जांच में पात्र पाए गए अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके बाद जो पद रिक्त रह जाएंगे, उन्हें नए सिरे से विज्ञापित किया जाएगा। 

    भर्ती एजेंसी राज्य इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन ने इस संबंध में रिपोर्ट स्कूल शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

    111 पात्र अभ्यर्थी पाए गए 

    कुल 6,297 पदों को भरने का कार्य 14 अलग-अलग कंपनियों को सौंपा गया था, जिसके लिए 10 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रारंभ में 14 अभ्यर्थी पात्र पाए गए थे, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़कर लगभग 111 हो गई थी।

    केंद्र ने किया था ब्रिज कोर्स करवाने से इन्कार

    हिमाचल ने केंद्र से एक वर्षीय डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स करवाने की अनुमति मांगी थी, जिसे केंद्र ने अस्वीकार कर दिया। केंद्र का कहना था कि एनटीटी डिप्लोमा दो वर्ष का है और एक वर्षीय डिप्लोमा करवाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    नए सिरे से आवेदन आमंत्रित होंगे

    ऐसे में सरकार अब इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करेगी। हालांकि, यह माना जा रहा है कि पहले मांगे गए आवेदनों में अभ्यार्थियों के बाहर होने के कारण दूसरी बार आवेदन आने पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 

    इसलिए विकल्प पर काम 

    केंद्र सरकार इसके लिए बजट जारी करेगी। विभाग नहीं चाहता कि भर्ती प्रक्रिया रुके, इसके लिए इस विकल्प पर काम किया जा रहा है।

