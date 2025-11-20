हिमाचल में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की परीक्षाएं 27 नवंबर से, डेटशीट और टाइमिंग तय

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में कक्षा 1, 2, 4, 6 और 7वीं की परीक्षाओं का डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षा 27 नवंबर से शुरू होगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से स्कूलों को पत्र भेज दिए हैं।



एसएसए के अनुसार सभी अनिवार्य विषयों के प्रश्नपत्र राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डीपीओ-समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूलों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। संगीत, गृह विज्ञान, पंजाबी, उर्दू आदि वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्र संबंधित विद्यालय स्वयं तैयार करेंगे।