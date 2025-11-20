हिमाचल में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की परीक्षाएं 27 नवंबर से, डेटशीट और टाइमिंग तय
हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की परीक्षाएं 27 नवंबर से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा की समय-सारणी और समय निर्धारित कर दिया है। परीक्षाएं दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में कक्षा 1, 2, 4, 6 और 7वीं की परीक्षाओं का डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षा 27 नवंबर से शुरू होगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से स्कूलों को पत्र भेज दिए हैं।
एसएसए के अनुसार सभी अनिवार्य विषयों के प्रश्नपत्र राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डीपीओ-समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूलों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। संगीत, गृह विज्ञान, पंजाबी, उर्दू आदि वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्र संबंधित विद्यालय स्वयं तैयार करेंगे।
सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू होगी परीक्षा
परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि परीक्षा संचालन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें।
यह है डेटशीट
- कक्षा एक का पहली दिसंबर को अंग्रेजी, तीन को गणित, चार को हिंदी का पेपर।
- कक्षा दो का पहली दिसंबर को हिंदी, दो को गणित, चर को अंग्रेज़ी का पेपर।
- कक्षा चार का पहली दिसंबर को ईवीए, दो को अंग्रेजी, तीन को हिंदी, पांच को गणित विषय का पेपर।
- कक्षा छह का 27 नवंबर को सामाजिक विज्ञान, 28 को ड्राइंग/गृह विज्ञान/संगीत/पंजाबी/उर्दू, 29 को हिंदी, पहली दिसंबर को विज्ञान, तीन को गणित, चार को हिमाचल लोक संस्कृति एवं योग, पांच को अंग्रेज़ी, छह को संस्कृत का पेपर।
- कक्षा सात का 27 नवंबर को गणित, 28 को संस्कृत्, 29 को ड्राइंग/गृह विज्ञान/संगीत/पंजाबी/उर्दू का पेपर है। पहली दिसंबर को अंग्रेज़ी, दो को हिंदी, तीन को सामाजिक विज्ञान, पांच को विज्ञान, छह को हिमाचल लोक संस्कृति एवं योग का पेपर है।
