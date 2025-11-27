हिमाचल: संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने क्यों किया शस्त्र पूजन? मुस्लिम लोगों से घर या अन्य मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील
शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने शस्त्र पूजन किया, जो उनके अनशन का दसवां दिन था। समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने चेतावनी दी कि वे संजौली मस्जिद में नमाज नहीं होने देंगे। उन्होंने जिला प्रशासन पर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मदन ठाकुर ने मुस्लिम समुदाय से संजौली मस्जिद के बजाय अन्य मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील की, क्योंकि कोर्ट ने इसे अवैध घोषित किया है।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने वीरवार को शस्त्र पूजन किया। यह पूजन अनशन के दसवें दिन में प्रवेश करने पर किया गया। शस्त्र पूजन का उद्देश्य सनातन जागरण के संदेश को फैलाना है।
हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने कहा कि वे शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज नहीं होने देंगे। उन्हें उकसाने का काम न करें और शांति बनाए रखें।
अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा संरक्षण
उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि वे छल करने की कोशिश न करें। समिति का आरोप है कि अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण देने का काम किया जा रहा है।
सनातन समाज शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेगा
उन्होंने कहा कि समिति को 29 नवंबर की प्रस्तावित बैठक से सकारात्मक उम्मीद है, लेकिन सनातन समाज शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेगा।
अपने घर में शस्त्र रखना शुरू करें
विजय शर्मा व मदन ठाकुर ने कहा कि लोग अपने घर में बचाव के लिए शस्त्र रखना शुरू करें। आरोप लगाया कि मुस्लिम लोग हमारी माताओं-बहनों से छेड़छाड़ करते हैं और बातचीत के बाद भी प्रशासन कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा रहा है।
तो और तेज होगा आंदोलन
मदन ठाकुर ने कहा कि 29 नवंबर की बैठक में अगर सकारात्मक परिणाम नहीं मिले तो आंदोलन और भी तेज होगा। हिंदू समाज कोर्ट के आदेशों को लागू करने की मांग कर रहा है।
संजौली मस्जिद में नमाज न पढ़ें
मदन ठाकुर ने मुस्लिम लोगों से अपील की है कि वे संजौली मस्जिद के अलावा अपने घर या अन्य मस्जिद में नमाज पढ़ें। कोर्ट की ओर से इस ढांचे को अवैध घोषित किया गया है।
