हिमाचल: संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने क्यों किया शस्त्र पूजन? मुस्लिम लोगों से घर या अन्य मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने वीरवार को शस्त्र पूजन किया। यह पूजन अनशन के दसवें दिन में प्रवेश करने पर किया गया। शस्त्र पूजन का उद्देश्य सनातन जागरण के संदेश को फैलाना है।



हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने कहा कि वे शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज नहीं होने देंगे। उन्हें उकसाने का काम न करें और शांति बनाए रखें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा संरक्षण उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि वे छल करने की कोशिश न करें। समिति का आरोप है कि अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण देने का काम किया जा रहा है।

सनातन समाज शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेगा उन्होंने कहा कि समिति को 29 नवंबर की प्रस्तावित बैठक से सकारात्मक उम्मीद है, लेकिन सनातन समाज शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अपने घर में शस्त्र रखना शुरू करें विजय शर्मा व मदन ठाकुर ने कहा कि लोग अपने घर में बचाव के लिए शस्त्र रखना शुरू करें। आरोप लगाया कि मुस्लिम लोग हमारी माताओं-बहनों से छेड़छाड़ करते हैं और बातचीत के बाद भी प्रशासन कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा रहा है।