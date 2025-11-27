मनाली-कीरतपुर फोरलेन पर बिलासपुर में लूट की वारदात, कुराली मंडी जा रहे लोगों को पीटकर नकदी और वाहन छीना
बिलासपुर के पास मनाली-कीरतपुर फोरलेन पर एक व्यक्ति से लूटपाट की गई। मंडी जिले का साहिल मोहम्मद अपनी जीप में भैंसें लेकर कुराली मंडी जा रहा था, तभी तीन अज्ञात लोगों ने उसे रोका, पीटा और 30 हजार रुपये, जीप और तीन भैंसें लूट लीं। झंडूता पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बिलासपुर। मनाली से कीरतपुर फोरलेन पर बिलासपुर में लूटपाट हुई है। रोपड़ की कुराली मंडी में भैंसे बेचने जा रहे जिला मंडी के एक व्यक्ति से छत नामक स्थान पर तीन अज्ञात लोगों ने लूटपाट की। आरोपितों ने पहले तो जीप में बैठे तीन लोगों को पीटा और फिर 30 हजार रुपये नकदी, जीप और तीन भैंसे ले गए। इस संबंध में पुलिस थाना झंडूता में शिकायत दर्ज करवाई गई है।
तीन लोग जीप में जा रहे थे कुराली मंडी
शिकायतकर्ता साहिल मोहम्मद निवासी झंझौल, जिला मंडी ने बताया कि बुधवार देर रात को वह जीप नंबर एचपी-28-सी-5171 में तीन भैंस लेकर कुराली मंडी जा रहा था। जीप को देशराज चला रहा था तथा उसके साथ जीप में अभिषेक भी मौजूद था।
तीन अज्ञात लोगों ने जबरन रुकवा दी जीप
जब वह छत नामक जगह के पास पहुंचे तो तीन अज्ञात लोगों ने उनकी जीप को जबरन रुकवा लिया। जैसे ही चालक ने जीप को रोका तो सबसे पहले उसका मोबाइल फोन छीनने के बाद जीप की चाबी भी छीन ली।
पीटने के बाद नकदी व वाहन लेकर हुए फरार
इतना ही नहीं आरोपित उन्हें एक सुनसान स्थान पर ले गए और वहां पर उसे पीटा गया। आरोप लगाया कि पीटने के बाद हमलावरों ने 30 हजार रुपये लूट लिए और भैंसें और जीप लेकर मौके से फरार हो गए।
यह भी पढ़ें: Kangra: मटौर में बस और बाइक की भिड़ंत में 28 वर्षीय सेना के जवान की मौत, बस के पेड़ से टकराने से 7 यात्री भी घायल
झंडूता पुलिस मौके पर पहुंची
घटना की सूचना मिलते ही थाना झंडूता पुलिस मौके पर पहुंची। उधर, डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने कहा कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगामी छानबीन की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।