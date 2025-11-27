मनाली-कीरतपुर फोरलेन पर बिलासपुर में लूट की वारदात, कुराली मंडी जा रहे लोगों को पीटकर नकदी और वाहन छीना

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। मनाली से कीरतपुर फोरलेन पर बिलासपुर में लूटपाट हुई है। रोपड़ की कुराली मंडी में भैंसे बेचने जा रहे जिला मंडी के एक व्यक्ति से छत नामक स्थान पर तीन अज्ञात लोगों ने लूटपाट की। आरोपितों ने पहले तो जीप में बैठे तीन लोगों को पीटा और फिर 30 हजार रुपये नकदी, जीप और तीन भैंसे ले गए। इस संबंध में पुलिस थाना झंडूता में शिकायत दर्ज करवाई गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन लोग जीप में जा रहे थे कुराली मंडी शिकायतकर्ता साहिल मोहम्मद निवासी झंझौल, जिला मंडी ने बताया कि बुधवार देर रात को वह जीप नंबर एचपी-28-सी-5171 में तीन भैंस लेकर कुराली मंडी जा रहा था। जीप को देशराज चला रहा था तथा उसके साथ जीप में अभिषेक भी मौजूद था।

तीन अज्ञात लोगों ने जबरन रुकवा दी जीप जब वह छत नामक जगह के पास पहुंचे तो तीन अज्ञात लोगों ने उनकी जीप को जबरन रुकवा लिया। जैसे ही चालक ने जीप को रोका तो सबसे पहले उसका मोबाइल फोन छीनने के बाद जीप की चाबी भी छीन ली।