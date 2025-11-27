हिमाचल की पर्वतारोही अंजली ने अफ्रीकी नागरिक से लिए सात फेरे, धर्मशाला में हिंदू रिवाज में शादी; कैसे हुई मुलाकात?

जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही अंजली शर्मा ने अफ्रीकी देश रवांडा के यवेस काजियुका के साथ धर्मशाला में हिंदू रीति-रिवाज के साथ शादी की। धर्मशाला के गमरू की निवासी अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही अंजली की यवेस से मास्को में मुलाकात हुई थी।



उन्हें नहीं पता था कि यह मुलाकात शादी तक पहुंच जाएगी और वह एक दिन परिण्य सूत्र में बंध जाएंगे। दोनों ने धर्मशाला में हिंदू रीति रिवाज मुताबिक सात फेरे लेकर शादी की है।

अमेरिका में बतौर सिविल इंजीनियर कार्यरत यवेस यवेस काजियुका पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और वर्तमान में अमेरिका में कार्यरत हैं। यवेस अभी भी अमेरिका में नौकरी करते हैं। अब शादी के बाद कुछ दिन भारत में बिताएंगे। इसके बाद दोनों अमेरिका जा सकते हैं।

साड़ी व चोला पहनकर फतह की थी चोटियां अंजली ने गद्दी ड्रेस और साड़ी पहनकर पर्वतारोहण के दो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तंजानिया के माउंट किलिमजारो और रूस के एल्बुस पर्वत की चोटी को जीता है। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल की भी प्रमुख चोटियों की चढ़ाई की है।

पिता का 16 साल पहले हुआ निधन, मां ने की परवरिश अंजली के पिता का 2009 में हो निधन चुका है, उनकी माता पुष्पा शर्मा ने अकेले बेटी का पालन पोषण किया है। इस बीच चुनौतियों से पार पाते हुए अंजली ने कई पहाड़ों की चोटियों को फतह किया।