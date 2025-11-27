हिमाचल: भाजपा विधायक हंसराज को कोर्ट से मिली जमानत, चुराह की युवती ने लगाए हैं शारीरिक शोषण के आरोप; अब आगे क्या होगा?

जागरण टीम, चंबा। युवती के शारीरिक शोषण के आरोपों में घिरे जिला चंबा के चुराह से भाजपा के विधायक हंसराज को कोर्ट से जमानत मिल गई है। विधायक पर चुराह की ही एक युवती ने शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं।



इस मामले में विधायक से महिला पुलिस थाना चंबा में छह बार पूछताछ हो चुकी है। वीरवार को अदालत में जमानत पर फैसला आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें