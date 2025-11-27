Language
    हिमाचल: भाजपा विधायक हंसराज को कोर्ट से मिली जमानत, चुराह की युवती ने लगाए हैं शारीरिक शोषण के आरोप; अब आगे क्या होगा?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक हंसराज को कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिन पर चुराह की एक युवती ने शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्यवाही होती है और क्या नए मोड़ आते हैं।

    Hero Image

    चंबा कोर्ट के बाहर अपने समर्थकों के साथ भाजपा विधायक हंसराज।

    जागरण टीम, चंबा। युवती के शारीरिक शोषण के आरोपों में घिरे जिला चंबा के चुराह से भाजपा के विधायक हंसराज को कोर्ट से जमानत मिल गई है। विधायक पर चुराह की ही एक युवती ने शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। 

    इस मामले में विधायक से महिला पुलिस थाना चंबा में छह बार पूछताछ हो चुकी है। वीरवार को अदालत में जमानत पर फैसला आया है। 

    क्या जमानत का यह आधार?

    कोर्ट में दोनों पक्ष के वकीलों में काफी लंबी बहस हुई व आरोप प्रत्यारोप चले। विधायक के पुलिस जांच में सहयोग व रवैये के कारण कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। 

    अब आगे क्या होगा?

    अब पुलिस जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश करेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। मामला अदालत में चलेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट से कोई फैसला आएगा। 

    गत सोमवार व बुधवार को कई गई पूछताछ को काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि पुलिस जांच अब अंतिम मोड़ पर है और अदालत में निर्णय आने से पहले सभी साक्ष्य दोबारा खंगाले जा रहे थे। 

    नाचन के विधायक से भी पूछताछ कर चुकी है पुलिस

    इस मामले में पुलिस मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद कुमार से भी पूछताछ कर चुकी है। क्योंकि विनोद कुमार की ओर से चंडीगढ़ में बुक करवाए गए होटल के कमरे में हंसराज ठहरे थे। 

    22 नवंबर को सुरक्षित रख लिया था निर्णय, आज मिली जमानत

    22 नवंबर को अदालत ने विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब यह फैसला 27 नवंबर को सुनाया जाना प्रस्तावित था। उल्लेखनीय है कि चुराह की एक युवती ने हंसराज पर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं। विधायक के खिलाफ महिला पुलिस थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।