हिमाचल विधानसभा: भाजपा विधायकों का प्रदर्शन, जयराम बोले, कमीशन दिए बिना नहीं हो रहा कोई भुगतान, ...टोकन के नाम पर वसूली

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धर्मशाला के तपोवन में भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायक निधि और ट्रेजरी भुगतान में देरी को लेकर भाजपा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।



नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि ठेकेदारों से कमीशन लेकर ही भुगतान किया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए विधायक निधि जारी न होने और ट्रेजरी में भुगतान अटकने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की। कमीशनखोरी ने सिस्टम में अव्यवस्था पैदा की प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों के शोषण की वजह से कई विकास कार्यों में रुकावट आई है। भाजपा का कहना है कि भुगतान में हो रही कथित कमीशनखोरी ने सरकारी सिस्टम में अव्यवस्था पैदा कर दी है।