    हिमाचल विधानसभा: भाजपा विधायकों का प्रदर्शन, जयराम बोले, कमीशन दिए बिना नहीं हो रहा कोई भुगतान, ...टोकन के नाम पर वसूली

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:12 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायकों ने कमीशनखोरी के आरोपों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बिना कमीशन दिए कोई भुगतान नहीं हो रहा है और 'टोकन' के नाम पर वसूली की जा रही है। इस मुद्दे पर सदन में भारी हंगामा हुआ, जिसके कारण कार्यवाही बाधित हुई।

    हिमाचल विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करते भाजपा विधायक। जागरण

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धर्मशाला के तपोवन में भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायक निधि और ट्रेजरी भुगतान में देरी को लेकर भाजपा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 

    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि ठेकेदारों से कमीशन लेकर ही भुगतान किया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए विधायक निधि जारी न होने और ट्रेजरी में भुगतान अटकने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।

    पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की।

    कमीशनखोरी ने सिस्टम में अव्यवस्था पैदा की

    प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों के शोषण की वजह से कई विकास कार्यों में रुकावट आई है। भाजपा का कहना है कि भुगतान में हो रही कथित कमीशनखोरी ने सरकारी सिस्टम में अव्यवस्था पैदा कर दी है।

    निधि जारी न होने से कई प्रोजेक्ट पड़े ठप

    भाजपा विधायकों का आरोप है कि विकास कार्यों को जानबूझकर रोका जा रहा है और निधि जारी न होने से जनता से जुड़े कई प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं। विधायकों ने मांग की कि विकास निधि को तुरंत जारी किया जाए और ट्रेजरी भुगतान को बहाल किया जाए।

    बिल पास करने के लिए ली जा रही मोटी कमीशन

    जयराम ने कहा कि ठेकेदारों को तभी पेमेंट हो रही है, जब वे मोटी कमीशन दे रहे हैं टोकन के नाम पर बिल पास करने के लिए भारी-भरकम कमीशन ली जा रही है। यह भ्रष्टाचार चरम पर है और पूरी प्रक्रिया जांच का विषय है।

