हिमाचल: पटवारी के हस्ताक्षर के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा कार्यालय, राजस्व विभाग ने अहम बदलाव किया; मिलेगी डिजिटल जमाबंदी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब आनलाइन जमाबंदी पटवारी के डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड के साथ घर बैठे मिलेगी। ऐसे में अब पटवारियों के हस्ताक्षर करवाने के लिए लोगों को पटवारखानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

राजस्व विभाग ने जमाबंदी में बड़ा बदलाव किया है। इस संबंध में वीरवार को राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में अभी तक आनलाइन जमाबंदी मिल जाती थी लेकिन उसमें पटवारी के हस्ताक्षर नहीं होते थे। पटवारी के हस्ताक्षर करवाने पड़ते थे। अब राजस्व विभाग ने जमाबंदी के प्रारूप में बदलाव कर पटवारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ क्यूआर कोड को शामिल किया है।