    Kangra News: मटौर में बस से भिड़ा ओवर स्पीड बाइक सवार, 22 साल के युवक की मौत; बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई

    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    कांगड़ा के मटौर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक निजी बस से टकरा गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बस भी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मटौर में बाइक और बस के बीच हुई भिड़ंत।

    जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक तेज रफ्तार बाइक सवार की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जिला कांगड़ा में पुराना मटौर के पास निजी बस और बाइक की टक्कर होने से एक युवक की मौत हो गई। 

    युवक की उम्र लगभग 22 साल है और जवाली का निवासी है। पुलिस के अनुसार सन्नी कुमार पुत्र चैन सिंह गांव व डाकघर भाली तहसील जवाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का निवासी था। जिसक घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी।

    बस कांगड़ा से गगल की तरफ जा रही थी और बाइक गगल से कांगड़ा की तरफ जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही कांगड़ा पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है।

    बेहद भयानक था हादसा

    हादसा बेहद भयानक था। बस से टक्कर के बाद बाइक और युवक दोनों काफी दूर जा गिरे। बाइक के टायर तक अलग हो गए। इसके अलावा बाकी कलपुर्जे भी सड़क पर बिखर गए। युवक स्पोट‌्र्स बाइक पर सवार था। बताया जा रहा है उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, इस कारण मोड़ पर वह संभल नहीं पाया और पुल की तरफ से आ रही बस के साथ टकरा गया।

    पेड़ से जा टकराई बस

    वहीं, निजी बस भी बाइक को बचाते हुए पेड़ से जा टकराई। बस में सवार कुछ यात्रियों को भी चोटें आई हैं। घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। 

