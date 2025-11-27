Kangra News: मटौर में बस से भिड़ा ओवर स्पीड बाइक सवार, 22 साल के युवक की मौत; बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई

जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक तेज रफ्तार बाइक सवार की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जिला कांगड़ा में पुराना मटौर के पास निजी बस और बाइक की टक्कर होने से एक युवक की मौत हो गई।



युवक की उम्र लगभग 22 साल है और जवाली का निवासी है। पुलिस के अनुसार सन्नी कुमार पुत्र चैन सिंह गांव व डाकघर भाली तहसील जवाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का निवासी था। जिसक घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी।

