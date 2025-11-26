हिमाचल: मनाली-कीरतपुर फोरलेन पर टनल में भिड़ गई दो कारें, 25 वर्षीय युवक की मौत, छह लोग थे सवार

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक-मनाली फोरलेन पर बिलासपुर जिला की अंतिम टनल में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। सुबह करीब साढ़े सात बजे टनल नंबर-1 में दो कारों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।



कार नंबर सीएच 01 एआर 6913 और दूसरी कार यूपी 16 ईएफ 8089 सुरंग में आमने-सामने भिड़ गईं। दोनों वाहनों में कुल छह लोग सवार थे।

