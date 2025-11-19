हिमाचल शिक्षा विभाग ने नियमों का हवाला देकर खारिज कर दिया मातृत्व अवकाश, हाई कोर्ट ने दिया टीचर के हक में निर्णय

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थिति में महिला कर्मचारी तीसरा बच्चा होने पर भी 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ लेने का हक रखती है। प्रार्थी ने तीसरा बच्चा होने पर मातृत्व अवकाश के लिए शिक्षा विभाग के समक्ष आवेदन किया था जिसे नियमों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था।

प्रार्थी अनुराधा शर्मा के पहली शादी से दो बच्चे हैं और दूसरी शादी के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने तीसरे बच्चे के जन्म के लिए उसके द्वारा आवेदन की गई मातृत्व अवकाश की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश का हक रखती है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी तीसरे बच्चे के जन्म के लिए नियमानुसार 180 दिन के बजाय 84 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार है। सामान्यतः बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश 180 दिन का होता है और केवल दो बच्चों तक ही दिया जाता है।

पहले पति से हो गया है तलाक याचिकाकर्ता की पहली शादी पति द्वारा क्रूरता और परित्याग के कारण तलाक में समाप्त हो गई थी और उसे अपना और अपनी दो बेटियों का पालन-पोषण खुद करना पड़ा। उसकी पहली शादी से पैदा हुआ दूसरा बच्चा कथित तौर पर एक लाइलाज तंत्रिका संबंधी बीमारी से पीड़ित है।