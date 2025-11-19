हिमाचल में मंत्री और विधायक ले रहे बराबर 2500 रुपये दैनिक भत्ता, ट्रैवल अलाउंस में कितनी भिन्नता?
हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों को दैनिक भत्ता के रूप में 2500 रुपये मिलते हैं। हालांकि, उनके यात्रा भत्ते में कुछ अंतर है। मंत्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, जबकि विधायकों के लिए यात्रा भत्ता कुछ मामलों में सीमित हो सकता है। यात्रा भत्ते की गणना यात्रा की दूरी और परिवहन के साधन के आधार पर की जाती है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। पिछले ढाई दशक से विधायक और मंत्री वित्तीय लाभ प्राप्त करने के मामले में साथ-साथ चल रहे हैं। इन्हें वर्ष 2002 से पहले रात्रि ठहराव भत्ता 300 रुपये मिलता था। वर्तमान में एकसमान राशि 2500 रुपये की व्यवस्था हो गई है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही विधायकों को मिलने वाला यह भत्ता 1800 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया था।
सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते को संशोधित करते हुए 2500 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। विधायकों को एक समय तक दो रुपये प्रति किलोमीटर यात्रा शुल्क की सुविधा प्राप्त थी, जोकि अब बढ़कर 25 रुपये प्रति किमी पहुंच गई है। जबकि सरकार में बैठे मंत्रियों को वाहन चलाने की असीमित सुविधा है।
15 अक्टूबर से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा
हाल ही में सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री के पास गए और पुराना वेतन मिलने की बात रखी थी। इसी तरह से विधायकों ने भी विधानसभा सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के सामने वेतन संबंधी मामले पर पक्ष रखा। मंत्रियों व विधायकों को बढ़े हुए वेतन का 15 अक्टूबर से भुगतान किया जाएगा।
पूर्व विधायक 129500 रुपये पेंशन के हकदार
सरकार ने विधायकों-मंत्रियों के वेतन-भत्तों में संशोधन किया है और पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में वृद्धि की है। परिणामस्वरूप 92400 रुपये मासिक पेंशन लेने वाले विधायक की पेंशन 129500 रुपये हो गई है। यह पेंशन एक बार के विधायक के लिए है, दूसरी बार विधायक बनने पर प्रति वर्ष एक हजार रुपये पेंशन में जुड़ते चले जाएंगे।
कब-कब बढ़ा मंत्रियों व विधायकों का दैनिक ठहराव भत्ता
- अवधि मंत्रियों का भत्ता् विधायकों का भत्ता विधायकों को यात्रा शुल्क
- 2002 से पहले 300 रुपये 300 रुपये 2 रुपये प्रति किमी
- 15 मई, 2002 400 रुपये 400 रुपये 10 रुपये प्रति किमी
- 26 अगस्त, 2003 500 रुपये 500 रुपये यथावत
- 17 मई, 2012 1000 रुपये् 1000 रुपये् 13 रुपये प्रति किमी
- 29 मई, 2015 1500 रुपये 1500 रुपये 15 रुपये प्रति किमी
- 10 मई, 2016 1800 रुपये 1800 रुपये 18 रुपये प्रति किमी
- 17 नवंबर, 2025 2500 रुपये 2500 रुपये 25 रुपये प्रति किमी
नोट : मंत्रियों को यात्रा शुल्क असीमित है।
