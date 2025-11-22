Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: लोक अदालतें आपसी सहमति से तलाक का आदेश पारित करने की शक्तियां नहीं रखती, हाई कोर्ट की 2023 के मामले में टिप्पणी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:36 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालतें आपसी सहमति से तलाक का आदेश पारित नहीं कर सकतीं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एक याचिका स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी। कोर्ट ने सोलन की लोक अदालत के एक फैसले को रद्द कर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, लोक अदालत को आपसी सहमति से तलाक देने का अधिकार नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

    विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि लोक अदालतें आपसी सहमति से तलाक का आदेश पारित करने की शक्तियां नहीं रखती। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी। 

    कोर्ट ने कहा कि लोक अदालत का अवार्ड, जिसके तहत पार्टियों के पक्ष में आपसी तलाक दिया गया था, कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है क्योंकि यह नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथारिटी (लोक अदालत) रेगुलेशंस 2009 के रेगुलेशन 17(7) के तहत आता है। 

    जब रेगुलेशन 17(7) आपसी तलाक देने पर रोक लगाता है तो लोक अदालत ऐसा कोई अवार्ड पास नहीं कर सकती। इस मामले में जिस अवार्ड को चुनौती दी गई है वह कानून की नजर में गलत है। 

    कोर्ट ने इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया। जिला सोलन के लोक अदालत के चेयरमैन का नौ सितंबर का अवार्ड रद किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोक अदालत का अवार्ड अमान्य

    याचिकाकर्ता का कहना था कि लोक अदालत का पास किया गया अवार्ड आरंभ से ही अमान्य है, क्योंकि लोक अदालत ने उस शक्ति का इस्तेमाल किया जो उसे नहीं दी गई थी। 

    आपसी सहमति से जमानत या तलाक नहीं दे सकते

    नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथारिटी (लोक अदालत) रेगुलेशन 2009 का हवाला देते हुए कहा कि लोक अदालत इस रेगुलेशन के हिसाब से आपसी सहमति से कोई जमानत या तलाक नहीं दे सकती। 

    यह भी पढ़ें: कसौली दुष्कर्म मामले में बढ़ सकती है हरियाणा भाजपा अध्यक्ष बड़ौली व रॉकी की मुश्किल, सोलन कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ? 


    तर्क दिया कि इस रेगुलेशन के बावजूद जो लोक अदालत को आपसी सहमति से कोई जमानत या तलाक देने से रोकता है, विवादित अवार्ड लोक अदालत ने पास किया था, जो अमान्य है और इसे रद किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स करेंगे विधानसभा और मंत्रियों का घेराव, ये 14 मांगें पूरी न होने से आक्रोश 