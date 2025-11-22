हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स करेंगे विधानसभा और मंत्रियों का घेराव, ये 14 मांगें पूरी न होने से आक्रोश
हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स अपनी 14 मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं और विधानसभा तथा मंत्रियों के आवासों का घेराव करने की योजना बना रहे हैं। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे उनमें आक्रोश है। उनकी मुख्य मांगों में पेंशन का नियमित भुगतान और महंगाई भत्ते का भुगतान शामिल है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के हजारों पेंशनरों ने मांगों के समर्थन में आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 28 नवंबर को धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होगा व मंत्रियों का घेराव किया जाएगा।
समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, मीडिया प्रभारी सेन राम नेगी, प्रेस सचिव लायक राम शर्मा, जिला अध्यक्ष भाग चंद चौहान, जिला संयोजक मोहन ठाकुर, सह संयोजक बुद्धि राम जस्टा, महिला विंग की प्रमुख हेम प्रभा चौहान ने जारी बयान में कहा कि जिला शिमला के 13 ब्लाक, शिमला शहरी व रामपुर ब्लाक के करीब 1200 पेंशनर्स प्रदर्शन व आक्रोश रैली में भाग लेंगे।
14 सूत्रीय मांगपत्र में 18 मांगों का उल्लेख
सेन राम नेगी ने बताया कि सरकार को 14 सूत्रीय मांगपत्र भेजा गया है। इसमें 18 संगठनों की मांगों का उल्लेख किया है। हैरानी की बात है कि सरकार ने अभी तक पेंशनरों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की न नीति ठीक है और न ही नियत।
नहीं मिल रहे ये लाभ
एक जनवरी 2016 व 31 जनवरी 2021 के बीच सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को अभी तक संशोधित लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, 13 प्रतिशत डीए, तीन वर्ष से चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस कारण पेंशनरों में भारी आक्रोश है। अब वे आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।
जेसीसी बुलाकर समाधान करे सरकार
आरोप लगाया कि कुछ नेता सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जिन्हें पेंशनर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। समिति ने सरकार से आग्रह किया कि शीघ्र संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक बुलाकर पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया जाए।
