हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को OPS देने पर CM सुक्खू की शर्त, सब्सिडी और फ्री बिजली पर आ सकता है बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, शिमला। पुरानी पेंशन की बहाली का इंतजार कर रहे इंतजार कर रहे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अब अपनी वित्तीय स्थिति ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही उन्हें पुरानी पेंशन की बहाली की जाएगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में हुए कार्यक्रम में साफ कर दिया था कि बिजली बोर्ड कर्मचारी पहले सरकार की ओर से दिए कार्यों को पूरा करें, उसके बाद ही उन्हें पुरानी पेंशन मिल पाएगी।



उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को राज्य सरकार में क्लास वन और क्लास टू अधिकारियों की सब्सिडी बंद करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक उनकी सूची बिजली बोर्ड तैयार करने के बाद इसे बंद नहीं कर पाई है।



ऐसे में राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को जल्द ही इस पर काम करते हुए क्लास वन और क्लास 2 के अधिकारियों की सूची तैयार कर उनकी सब्सिडी बंद करनी होगी। इसके बाद ही मुख्यमंत्री के समक्ष पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को रख सकेंगे।