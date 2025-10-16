Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal: आउटसोर्स कर्मियों की दिवाली, CM सुक्खू ने किया एडवांस मानदेय देने का एलान, ठेकेदारों की पेमेंट भी होगी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:24 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आउटसोर्स कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने एडवांस मानदेय देने का एलान किया है, जिससे कर्मचारियों को त्योहार मनाने में आसानी होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ठेकेदारों की बकाया पेमेंट का भी भुगतान करेगी, जिससे उन्हें भी राहत मिलेगी। सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली से पहले सभी आउटसोर्स और परियोजना कर्मचारियों को एडवांस मानदेय देने का एलान किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवासी का त्योहार 20 अक्टूबर को है। करवाचौथ के बाद दिवाली और फिर भैया दूज तीन बड़े त्योहार होने के कारण सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों को एडवांस में सैलरी देने का एलान किया है।

    सीएम ने प्रदेश के ठेकेदारों को भी दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम ने वित्त विभाग को 10 लाख रुपये तक की लंबित पेमेंट करने के निर्देश दिए हैं। 

    गत दिवस मुख्यमंत्री ने लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की घोषणा की थी, जिसकी शाम को अधिसूचना भी जारी हो गई।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों के मेडिकल बिल एक सप्ताह में होंगे क्लीयर, पुरानी पेंशन स्कीम पर भी CM ने दिया बयान 

    करोड़ों की पेमेंट है पेंडिंग

    अभी ठेकेदारों की करोड़ों रुपये पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है। दिवाली के त्योहार के कारण सीएम सुक्खू ने 10 लाख रुपये तक के भुगतान के निर्देश जारी किए हैं। 


    यह भी पढ़ें: Himachal: डीए पर 3.62 लाख कर्मचारी व पेंशनर्स गदगद, 800 से 8000 का होगा लाभ; अब कितने प्रतिशत भुगतान बाकी? 

     