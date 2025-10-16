Himachal: आउटसोर्स कर्मियों की दिवाली, CM सुक्खू ने किया एडवांस मानदेय देने का एलान, ठेकेदारों की पेमेंट भी होगी

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली से पहले सभी आउटसोर्स और परियोजना कर्मचारियों को एडवांस मानदेय देने का एलान किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत दी है।

दिवासी का त्योहार 20 अक्टूबर को है। करवाचौथ के बाद दिवाली और फिर भैया दूज तीन बड़े त्योहार होने के कारण सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों को एडवांस में सैलरी देने का एलान किया है।

सीएम ने प्रदेश के ठेकेदारों को भी दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम ने वित्त विभाग को 10 लाख रुपये तक की लंबित पेमेंट करने के निर्देश दिए हैं।

गत दिवस मुख्यमंत्री ने लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की घोषणा की थी, जिसकी शाम को अधिसूचना भी जारी हो गई।

करोड़ों की पेमेंट है पेंडिंग

अभी ठेकेदारों की करोड़ों रुपये पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है। दिवाली के त्योहार के कारण सीएम सुक्खू ने 10 लाख रुपये तक के भुगतान के निर्देश जारी किए हैं।



