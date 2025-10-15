हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों के मेडिकल बिल एक सप्ताह में होंगे क्लीयर, पुरानी पेंशन स्कीम पर भी CM ने दिया बयान

जागरण संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को पीटरहाफ में राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के दो दिवसीय आम अधिवेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की यूनियन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद पुरानी पेंशन योजना देने पर आने वाले समय में विचार किया जाएगा।

बिजली बोर्ड में सुधार करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। ऊहल प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन खर्च आ रहा 27 रुपये प्रति यूनिट ऊहल प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन का खर्च 27 रुपये प्रति यूनिट आ रहा है, जिसके लिए बोर्ड के बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों का खर्च प्रति यूनिट 2.50 रुपये है, बोर्ड में अधिकारियों की बहुत अधिक संख्या है। छोटे कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे।

बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए 2200 करोड़ जारी बिजली बोर्ड में कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने के लिए 2200 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 2023 से सितंबर 2025 तक कंपनी ने पेंशनधारकों को ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण और पेंशन बकाया के रूप में कुल 662.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसी वर्ष के अंत तक 70 करोड़ का भुगतान और किया जाएगा।