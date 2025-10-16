Language
    हिमाचल के तीसरे अस्पताल में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, CM सुक्खू ने गायनी की इलेक्टिव सर्जरी के भी दिए निर्देश

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के तीसरे अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गायनी की इलेक्टिव सर्जरी भी शुरू करने को कहा है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और आधुनिक तकनीक का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके और उन्हें बाहर न जाना पड़े।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में चमियाणा और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत के बाद राज्य सरकार शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला में यह सुविधा उपलब्ध करवाने जा रही है।

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आईजीएमसी शिमला में कमला नेहरू अस्पताल के मरीजों की रोबोटिक सर्जरी के लिए 40 बेड आवंटित किए जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवा रही है।

    गायनी रोबोटिक सर्जरी भी शुरू की जाए

    मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईजीएमसी में गायनी की रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाए। बैठक में गाइनी की रोबोटिक सर्जरी से जुड़े अनेक अन्य निर्णय भी लिए गए। उन्होंने कहा कि केएनएच के स्त्री रोग विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जरी के अलावा आईजीएमसी में इलेक्टिव सर्जरी भी करेंगे। 
    उन्होंने कहा कि केएनएच प्रशासन रोबोटिक व इलेक्टिव सर्जरी के लिए आईजीएमसी में डॉक्टरों की टीम तैनात करेगा, ताकि दोनों जगह महिला रोगियों को सुगम इलाज मिल सके।

    उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में रोबोटिक व इलेक्टिव सर्जरी का तीन माह तक ट्रायल आधार पर प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद समीक्षा कर आगामी बदलाव किए जा सकते हैं।

    25 करोड़ से स्थापित होगी लैब

    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 25 करोड़ रुपये की लागत से आईजीएमसी में डायग्नोस्टिक लैब स्थापित की जा रही है। कॉलेज प्रशासन को इसके लिए राशि जारी कर दी गई है। इसमें टेस्ट शुरू होने के बाद केएनएच के स्त्री रोग विशेषज्ञों को भी महिला रोगियों के उपचार में काफी लाभ होगा। 
    बैठक में सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा राकेश शर्मा और कमला नेहरू अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।

