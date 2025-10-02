Language
    हिमाचल को GST की पहली किस्त के 857 करोड़ रुपये मिलने पर CM सुक्खू ने दी प्रतिक्रिया, नशे पर पूर्व सरकार को घेरा

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:06 PM (IST)

    Himachal Pradesh CM मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और चिट्टे पर करारी चोट की है। उन्होंने पूर्व सरकार पर एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू न करने का आरोप लगाया। जीएसटी की किश्त जारी होने पर उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने गांधी और शास्त्री को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया।

    शिमला रिज पर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh CM, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद चिट्टे पर करारी चोट की है। राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, जिससे इस बुराई में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू रिज मैदान पर गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।

    उन्होंने कहा कि यदि पिट एनडीपीएस एक्ट को पूर्व भाजपा सरकार ने सख्ती से लागू किया होता, तो हालात शीघ्र सामान्य हो सकते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। चिट्टे के खिलाफ आने वाले समय में चलाए जा रहे अभियान को और तेज किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने नशे के खिलाफ जो सख्त कानून बनाया है, उसमें सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने पंचायत स्तर से इस अभियान को चलाकर लोगों को जोडऩे का काम किया है। उल्लेखनीय है कि पिट एनडीपीएस एक्ट उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है, जो लगातार इसमें शामिल पाए जाते हैं।

    जीएसटी की 857 करोड़ रुपये की किश्त जारी करना बड़ी बात नहीं

    मुख्यमंत्री सुक्खू ने जीएसटी की पहली किस्त के रूप में 857 करोड़ रुपये जारी होने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो किस्त 10 तारीख को आती थी, वह पहली को आ गई है।

    गांधी और शास्त्री को किया नमन

    उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। उन्होंने जब देश में गरीबी के कारण कपड़ों की कमी को महसूस किया, तो खुद सब कुछ त्यागकर लोगों को खादी पहनने के लिए पे्ररित किया। उन्होंने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, जिन्होंने अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जय जवान-जय किसान का नारा दिया था।

    समाज में व्याप्त बुराइयों का दहन करने की आवश्यकता: शिव प्रताप शुक्ल

    राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि दशहरा पर्व पर हमें समाज में व्याप्त बुराइयों के दहन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसमें से नशा भी एक बुराई है, जिसके खिलाफ उनकी तरफ से प्रदेशव्यापी अभियान को चलाया गया है। इस अभियान में लोगों के व्यापक स्तर पर जुडऩे से सार्थक परिणाम सामने आए हैं।

