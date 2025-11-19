हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बेरोजगारी व पंचायत चुनाव सहित इन 4 मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार को बेरोजगारी के समाधान का तर्कसंगत जवाब देना होगा। इसके साथ आउटसोर्स सेवा पर भी विपक्ष व सेवारत कर्मियों को संतुष्ट करना होगा। धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में 26 नवंबर से सत्र शुरू होगा।



विधानसभा सचिवालय को 19 नोटिस प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें बेरोजगारी की स्थिति, आउटसोर्स कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के साथ सरकारी अस्पतालों में शुरू की गई रोबोटिक सर्जरी से लाभांवित हो रहे मरीजों की संख्या का उल्लेख करना होगा।



प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान और राहत कार्योँ व पंचायत चुनाव पर विपक्षी भाजपा का सामना करना पड़ेगा।