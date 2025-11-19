CM बोले- कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर दे दी बद्दी की 5000 बीघा जमीन, 475 करोड़ के लोकार्पण किए, ...800 पटवारी भर्ती होंगे

जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने एक दिवसीय दून विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर 475 करोड़ रुपये के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बद्दी के हनुमान चौक पर लगभग 30 मिनट सभा को संबोधित किया।



उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद उनका पहला उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग, अनाथ बच्चों को संबल देना था। “छह हजार ऐसे बच्चे जिन्होंने माता-पिता दोनों को खो दिया था, उनके लिए हमने विशेष कानून बनाकर राहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगले 27 वर्षों तक उनकी पढ़ाई और हॉस्टल का पूरा खर्च वहन करेगी। हम उनके माता-पिता की भूमिका निभाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सत्ता में आए तो 75 हजार करोड़ था ऋण मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई, तब हिमाचल प्रदेश का ऋण 75 हजार करोड़ तक पहुंच चुका था। पहले की सरकार ने बिना आवश्यकता के स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले, जिनमें पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी।



पांचवीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहे थे। इसके चलते हिमाचल शिक्षा गुणवत्ता में 21वें स्थान पर पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा निदेशालयों को एकजुट कर व्यवस्था में सुधार किया गया और ट्रांसफर संस्कृति पर भी अंकुश लगाया गया।

बद्दी की 5000 बीघा जमीन 'कस्टमाइज्ड पैकेज' के नाम पर दे दी मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासनकाल में बद्दी की पांच हजार बीघा जमीन बड़े उद्योगपतियों को 'कस्टमाइज्ड पैकेज' के नाम पर दे दी गई, जिसमें न रजिस्ट्री फीस ली गई और न ही कोई राजस्व प्राप्त हुआ।

4 बड़े उद्यमियों को लाभ पहुंचाया यदि यह जमीन बद्दी के लोगों या स्थानीय उद्यमियों को दी जाती तो प्रदेश को करोड़ों रुपये की तो फीस भी मिलती, जिससे लोगों का भला किया जाता, लेकिन मात्र 1 करोड़ 12 लाख रुपये में चार बड़े उद्यमियों को लाभ पहुंचाया गया। हमारी सरकार इस तरह की लूट नहीं होने देगी।

लोक निर्माण विभाग का मंडल कार्यालय खुलेगा मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बद्दी, बरोटीवाला और चंडी को सीबीएसई बोर्ड में बदलने की घोषणा की, ताकि छात्र आधुनिक चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकें। बद्दी क्षेत्र के विकास की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच लाख की आबादी वाले इस औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें जर्जर हालत में हैं। इसलिए लोक निर्माण विभाग का एक नया मंडल खोला जाएगा और एक्सईएन कार्यालय स्थापित किया जाएगा।

100 बेड का होगा बद्दी अस्पताल, आधुनिक बस स्टैंड बनेगा साथ ही बद्दी के अस्पताल को 100 बेड के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने मानपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और बद्दी में 37 करोड़ की लागत से आधुनिक बस स्टैंड बनाने की घोषणा की।

रजिस्ट्री और म्यूटेशन सुविधा घर बैठे मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री और म्यूटेशन की सुविधा अब घर बैठे उपलब्ध होगी, जो व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है। उन्होंने जनता से अपील की कि विकास कार्यों में सहयोग दें और सरकार के प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें।