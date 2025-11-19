हिमाचल पंचायत चुनाव: सरकार और निर्वाचन आयोग आमने-सामने, बैठक में नहीं पहुंचा कोई अधिकारी; क्या राज्यपाल के पास जाएगा मामला?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। राज्य सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने का तर्क दे रही है। दूसरी तरफ आयोग का कहना है कि चुनाव के लिए उनकी तरफ से तैयारी पूरी है। इस मामले पर राज्य चुनाव आयुक्त राजभवन जाने की तैयारी में हैं। वह राज्यपाल को इस पूरे मामले की रिपोर्ट देंगे।



आयोग ने चुनाव के लिए बैलेट पेपर प्रिंट करवा दिए हैं। जिलास्तर पर डीसी को चुनाव सामग्री, बैलेट उठाने को कहा था, लेकिन डीसी ने ये बैलेट पेपर नहीं उठाए।



उन्होंने बताया कि उन्हें आदेश दिए हैं कि जब तक डिजास्टर एक्ट लागू है, तब तक उन्हें इंतजार करने को कहा गया है।

चुनाव आयुक्त की बैठक में नहीं शामिल हुआ कोई अधिकारी दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयुक्त ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिव, वित्त, राजस्व, सचिव शहरी विकास, सचिव पंचायती राज, सचिव गृह की बैठक बुलाई थी। बैठक में कोई अधिकारी शामिल नहीं हुआ। वहीं जिलाधीशों की ओर से भी चुनाव को लेकर कुछ एक औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी वह पूरी नहीं की गई थी। इनमें आरक्षण रोस्टर जारी करना प्रमुख है, जो ज्यादातर जिलों में जारी नहीं हुआ है।

पिछले साल शुरू कर दी थी प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया पिछले साल ही शुरू कर दी थी। पंचायतों व शहरी निकायों के पूर्न: सीमांकन, नई पंचायतों के गठन को कहा गया था। इसके अलावा मतदाता सूची भी तैयार कर दी है। इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 माह का समय लगता है। आयोग ने 3 करोड़ बेलेट पेपर प्रिंट करवा दिया है। अन्य सामग्री का भी प्रकाशन कर दिया है। आज की तारीख में आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं।