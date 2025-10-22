Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल में दीवाली के बाद ठीक रहा वायु प्रदूषण का स्तर, पिछले वर्ष की तुलना में इन दो शहरों में बिगड़ी स्थिति

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में रहा। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिवाली पर पटाखे चलाने के बावजूद वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य रहा। हालांकि, धर्मशाला और ऊना में प्रदूषण का स्तर पिछले साल की तुलना में बढ़ा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश में दीवाली के बाद भी प्रदूषण का स्तर ज्यादा नहीं बढ़ा है। ऊना के बड़ूही बाजार की तस्वीर। जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अब लोग जागरूक होने लगे हैं। दीवाली पर लोगों ने पटाखे तो चलाए, लेकिन नियमों का पालन भी किया। इसका नतीजा संतोषजनक रहा। वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से थोड़ा अधिक जरूर पाया गया, लेकिन किसी भी स्थान पर हवा की गुणवत्ता खराब या गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण की मात्रा में थोड़ी बढ़ोतरी जरूरी दर्ज की गई। पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल वायु प्रदूषण का स्तर ठीक रहा। 

    12 शहरों में किया गया आकलन

    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 से 19 अक्टूबर और दीवाली यानी 20 अक्टूबर को प्रदेश के 12 शहरों शिमला, परवाणू, धर्मशाला, डमटाल (जसूर), सुंदरनगर, पांवटा साहिब, कालाअंब, ऊना, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और मनाली में वायु गुणवत्ता का आकलन किया।

    दीवाली के दिन मध्यम श्रेणी में रहा एक्यूआई

    रिपोर्ट के अनुसार दीवाली से पहले वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) अच्छी से मध्यम श्रेणी में रहा, जबकि दीवाली के दिन यह संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में दर्ज किया। पटाखों के कारण अधिकांश स्थानों पर एक्यूआइ में वृद्धि देखी गई। 

    धर्मशाला और ऊना में बढ़ा प्रदूषण का स्तर

    पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धर्मशाला और ऊना में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है जबकि शिमला, परवाणू, डमटाल, सुंदरनगर, पांवटा साहिब, कालाअंब, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और मनाली में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया।

    दीवाली की रात पटाखे फोड़ने और वाहनों की आवाजाही में बढ़ोतरी से वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई। हालांकि दीवाली के अगले दिन हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण में कुछ कमी आई। पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल उतनी ज्यादा खराब स्थिति सामने नहीं आई।
    -डा. प्रवीण चंद्र गुप्ता, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 

    इस साल यह रही एक्यूआइ की स्थिति

    • शहर    दीवाली से पहले    दीवाली के दिन
    • शिमला    33    57
    • परवाणू    57    118
    • धर्मशाला    62    120
    • डमटाल    72    97
    • सुंदरनगर    50    68
    • पांवटा साहिब    79    123
    • कालाअंब    61    59
    • ऊना    75    140
    • बद्दी    138    167
    • बरोटीवाला    81    94
    • नालागढ़    67    79
    • मनाली    23    62श्
    • औसतन    67    99

    वर्ष 2024 में यह रही थी स्थिति

    • शहर    दीवाली से पहले    दीवाली के दिन
    • शिमला    44    66
    • परवाणू    85    217
    • धर्मशाला    58    109
    • डमटाल    63    98
    • सुंदरनगर    84    104
    • पांवटा साहिब    114    145
    • कालाअंब    50    84
    • ऊना    104    122
    • बद्दी    180,        392
    • बरोटीवाला    96    139
    • नालागढ़    89    128
    • मनाली    36    80
    • औसतन    84    140

    13 से 20 अक्टूबर तक ऐसे बढ़ा एक्यूआइ

    • शहर    13    14    15    16    17    18    19    20 अक्टूबर
    • शिमला    19    15    34    36    32    38    46    57
    • परवाणू    48    47    48    43    44    62    110    118
    • धर्मशाला    75    80    54    50    53    58    61    120
    • डमटाल    65    62    59    73    82    84    79    97
    • सुंदरनगर    39    76    58    45    47    43    45    68
    • पांवटा साहिब    79    81    91    68    80    84    70    123
    • कालाअंब    60    54    59    68    64    63    58    59
    • ऊना    70    70    74    65    91    67    86    140
    • बरोटीवाला    62    87    95    86    86    81    70    94
    • बद्दी    118    132    161    183    142    125    106    167

    एक्यूआइ का मापदंड

    • अच्छा    0-150    
    • संतोषजनक    51-100
    • मध्यम    101-200
    • खराब    201-300
    • बहुत खराब    301-400
    • गंभीर    400 से अधिक

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में भाई दूज पर HRTC बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, किराये पर विवाद को देखते हुए निगम ने स्पष्ट की स्थिति 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में गजब! PM आवास योजना में 1633 मकानों के लिए आ गए एक लाख आवेदन, गत वर्ष नहीं मिले थे पूरे आवेदक; आखिर क्या है वजह? 