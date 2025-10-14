Language
    बिहार चुनाव सहित देश की राजनीति पर शिमला से नजर रखेगा गांधी परिवार, सोनिया व प्रियंका के बाद राहुल भी पहुंचे छराबड़ा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    बिहार चुनाव की व्यस्तता के बीच राहुल गांधी शिमला पहुंचे, जहाँ मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनका स्वागत किया। वह अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के घर पर परिवार के साथ रहेंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका पहले से ही शिमला में हैं। राहुल गांधी बिहार चुनाव और देश की राजनीति पर शिमला से नजर रखेंगे। 

    शिमला पहुंचे राहुल गांधी का स्वागत करते मंत्री विक्रमादित्य सिंह।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोपहर शिमला पहुंचे। शिमला के अनाडेल हेलीपैड पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला पहुंचने पर उनका स्वागत किया। 

    राहुल गांधी मंगलवार सुबह आत्महत्या करने वाले हरियाणा कैडर के आइपीएस अधिकारी के स्वजन से मिलने गए थे। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से शिमला के अनाडेल पहुंचे। दोपहर बाद वह सड़क से छराबड़ा के लिए रवाना हुए। छराबड़ा में वह अपनी बहन व कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा के घर पर ही रुकेंगे। 

    पूरा गांधी परिवार शिमला में आया हुआ है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी व प्रियंका वाड्रा बीते शनिवार को ही शिमला आ गई थी। सभी प्रियंका वाड्रा के घर पर ही रुके हुए हैं। राहुल गांधी बिहार चुनावों में व्यस्त हैं। आने वाले दिनों में बिहार में उनकी कई चुनावी रैलियां होनी हैं। इससे पहले वे परिवार के साथ कुछ दिन रहकर यहां छुट्टियां मनाना चाहते हैं।

    बिहार चुनाव व देश की राजनीति पर शिमला से रखेंगे नजर

    बिहार चुनाव व देश की राजनीति पर राहुल गांधी शिमला से ही नजर रखेंगे। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी शिमला आने का कार्यक्रम है। राजधानी शिमला से करीब 13 किमी दूर छराबड़ा में प्रियंका वाड्रा का घर है। 

    वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण में कहा था, हिमाचल से है खास प्रेम

    प्रियंका वाड्रा ने बीते रोज वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण के दौरान आयोजित जनसभा में भी कहा था कि यहां केवल उनका घर नहीं है। हिमाचल से उनका खास प्रेम है, यहां के पहाड़ और नदियों वह पसंद करती है। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया था कि हिमाचल की वादियों व पेड़ों को बचाना है। ये हमारी अमानत है।

    पहाड़ी शैली में बना है प्रियंका का घर

    शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर छराबड़ा में प्रियंका वाड्रा का घर पहाड़ी शैली में बना हुआ है। प्रियंका वाड्रा अपने परिवार के साथ अकसर छुट्टियां मनाने यहां आती हैं। सोनिया गांधी व राहुल गांधी भी यहां आते हैं।

