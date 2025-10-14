Rahul Gandhi: वीरभद्र के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अगले दिन शिमला पहुंचे राहुल, क्या रहेगा शेड्यूल?

राज्य ब्यूरो, शिमला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को शिमला पहुंचे। उनका काफिला दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर संजौली से छराबड़ा के लिए रवाना हुआ। राहुल गांधी चंडीगढ़ से शिमला के अन्नाडेल तक हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनका स्वागत किया।

वीरभद्र सिंह के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे राहुल सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा सोमवार को शिमला रिज में हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पहुंची थीं। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वह आज शिमला पहुंचे हैं। बताया जा रहा है राहुल गांधी तय कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण 13 अक्टूबर के शिमला कार्यक्रम में नहीं आए थे। मंगलवार को शिमला पहुंचने पर वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनका स्वागत किया।