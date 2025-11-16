शिमला में पूर्व सैनिक की संदिग्ध हालात में मौत, पत्नी की शिकायत के बाद नशामुक्ति केंद्र के निदेशक सहित 4 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में पूर्व सैनिक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। संदीप कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने पुजारली के पास मझार में स्थित नशामुक्ति केंद्र के निदेशक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान निदेशक प्रत्यूष ठाकुर, कार्तिकेय शर्मा, अरुण शर्मा और हिमांशु दुल्टा के रूप में हुई है।



तीन आरोपित नशामुक्ति केंद्र में कर्मचारी हैं। संदीप कुमार की मौत शुरुआत से ही सवालों के घेरे में थी। उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों, खरोंचों के निशान थे। संदीप की पत्नी कृष्णा देवी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।

नशे में घर पहुंचे थे संदीप कुमार, नाक से बह रहा था खून घटना के मुताबिक 12 नवंबर की रात संदीप कुमार नशे की हालत में घर लौटे थे। उनकी पत्नी ने बताया था कि उनकी नाक से खून बह रहा था और कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे।

नशामुक्ति केंद्र के कर्मचारी ले गए थे साथ उनकी स्थिति देखकर नशामुक्ति केंद्र के कर्मचारी सुबह लगभग पांच बजे उन्हें अपने साथ ले गए थे। कुछ समय बाद परिवार को सूचना मिली कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।